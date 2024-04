Тимоти Шаламе изменился до неузнаваемости ради новой роли (фото, видео)

Фильм, продюсером которого станет сам Боб Дилан, основан на книге Элайджи Уолда "Переход Боба Дилана к электрозвучанию" 2015 года. Съемки байопика стартовали в марте 2024 года.

28-летний американский актер Тимоти Шаламе, который только недавно вместе с Зендеей закончил промо фильма "Дюна: Часть вторая", уже занят в новых съемках. Он играет главную роль в биографическом фильме об иконе поп-музыки и нобелевском лауреате Бобе Дилане "Полное неизвестное", сообщает NJ.com.

Фотографы запечатлели Тимоти во время съемок некоторых сцен в Хобокене, штат Нью-Джерси.

Съемки биографического фильма, основанного на книге Элайджи Уолда "Переход Боба Дилана к электрозвучанию" 2015 года об удивительном переходе Дилана от фолка к рок-музыке, начались в марте 2024-го. Название картины отсылает к тексту из хита певца-затворника 1965 года "Like A Rolling Stone".

Шаламе шел в серой полосатой рубашке с сигаретой по улицам города. На нем были черное короткое пальто и брюки, а глаза он спрятал за солнцезащитными очками.

Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана

Стилисты сделали ему прическу в стиле 60-ых, а гримеры придали актеру максимальное сходство с легендарным музыкантом.

В этом же фильме снимается номинированная на премию "Эмми" 26-летняя актриса Эль Фаннинг. Она играет Сильви Руссо. Сильви — это тонко завуалированная версия покойной художницы Сьюз Ротоло, которая начала встречаться с Диланом в 1961 году, когда они были подростками, и рассталась в 1964 году после аборта и романа с Джоан Баэз. Она вдохновила Боба на несколько песен, среди которых – "Boots of Spanish Leather", "Don’t Think Twice", "It’s All Right" и "Tomorrow Is a Long Time".

Ротоло также привила ему интерес к рисованию, мотивировала петь о движении за гражданские права и познакомила его с произведениями французского поэта Артюра Рембо и немецкого драматурга Бертольта Брехта. Сьюзи скончалась в 2011 году, когда ей было 67 лет.

Среди других актеров, которые снимаются в байопике, – Эдвард Нортон, Моника Барбаро, Бойд Холбрук, Ник Офферман, Дэн Фоглер и Джо Типпетт. Исполнительным директором картины станет сам Боб Дилан.

Дилан (урожденный Роберт Циммерман) внесел в Зал славы рок-н-ролла. У него 10 премий "Грэмми", премия "Оскар", Президентская медаль свободы, специальная награда Пулитцеровской премии и, как уже упоминалось выше, Нобелевская премия по литературе.

Боб Дилан в 60-ые годы

После съемок этого фильма Шаламе, вероятнее всего, вернется к работе над третьей частью "Дюны", разработка над которой уже в самом разгаре.

