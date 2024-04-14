Тімоті Шаламе змінився до невпізнання заради нової ролі (фото, відео)
Фільм, продюсером якого стане сам Боб Ділан, заснований на книжці Елайджі Волда "Перехід Боба Ділана до електрозвучання" 2015 року. Зйомки байопіка стартували в березні 2024 року.
28-річний американський актор Тімоті Шаламе, який тільки нещодавно разом із Зендеєю закінчив промо фільму "Дюна: Частина друга", вже зайнятий у нових зйомках. Він грає головну роль у біографічному фільмі про ікону попмузики та нобелівського лауреата Боба Ділана "Повне невідоме", повідомляє NJ.com.
Фотографи сфотографували Тімоті під час зйомок деяких сцен у Хобокені, штат Нью-Джерсі.
Зйомки біографічного фільму, заснованого на книжці Елайджі Волда "Перехід Боба Ділана до електрозвучання" 2015 року про дивовижний перехід Ділана від фолку до рок-музики, почалися в березні 2024-го. Назва картини відсилає до тексту з хіта співака-затворника 1965 року "Like A Rolling Stone".
Шаламе йшов у сірій смугастій сорочці з сигаретою вулицями міста. На ньому були чорне коротке пальто і штани, а очі він сховав за сонцезахисними окулярами.
Стилісти зробили йому зачіску в стилі 60-их, а гримери надали акторові максимальної схожості з легендарним музикантом.
У цьому ж фільмі знімається номінована на премію "Еммі" 26-річна актриса Ель Фаннінг. Вона грає Сільві Руссо. Сільві — це тонко завуальована версія покійної художниці Сьюз Ротоло, яка почала зустрічатися з Діланом 1961 року, коли вони були підлітками, і розлучилася 1964 року після аборту і роману з Джоан Баез. Вона надихнула Боба на кілька пісень, серед яких — "Boots of Spanish Leather", "Don't Think Twice", "It's All Right" і "Tomorrow Is a Long Time".
Ротоло також прищепила йому інтерес до малювання, мотивувала співати про рух за громадянські права і познайомила його з творами французького поета Артюра Рембо і німецького драматурга Бертольта Брехта. Сьюзі померла 2011 року, коли їй було 67 років.
Серед інших акторів, які знімаються в байопіку, — Едвард Нортон, Моніка Барбаро, Бойд Голбрук, Нік Офферман, Ден Фоглер і Джо Тіппетт. Виконавчим директором картини стане сам Боб Ділан.
Ділан (уроджений Роберт Циммерман) вніс до Зали слави рок-н-ролу. У нього 10 премій "Греммі", премія "Оскар", Президентська медаль свободи, спеціальна нагорода Пулітцерівської премії і, як уже згадувалося вище, Нобелівська премія з літератури.
Після зйомок цього фільму Шаламе, найімовірніше, повернеться до роботи над третьою частиною "Дюни", розробка над якою вже в самому розпалі.
Раніше Фокус писав, що Боб Ділан присвятив свій альбом гей-шлюбів.