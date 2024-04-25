Пикантный образ: Пэрис Хилтон в мини-платье представила продукцию бренда Tan-Luxe (фото)

По словам знаменитости, она занимается поиском лучших средств для автозагара более 20 лет. Теперь Пэрис Хилтон нашла свою формулу средства.

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Американская модель, светская львица и бизнесвумен Пэрис Хилтон 24 апреля провела презентацию своего бренда Tan-Luxe в Westfield Century City в Лос-Анджелесе. Она представила продукт THE FUTURE —аэрограф 360 Self-Tan Mist, который обеспечивает профессиональный загар в домашних условиях, сообщает Daily Mail.

Известная своими культовыми модными образами 43-летняя красавица продемонстрировала свою подтянутую фигуру в пикантном розовом мерцающем мини-платье с вырезом, которое сочетала с туфлями на шпильке. Она дополнила ослепительный ансамбль изящными серебряными украшениями и солнцезащитными очками, позируя для потрясающих снимков на роскошном мероприятии. Сделав пробор набок, Пэрис уложила свои светлые густые волосы мягкими волнами. На лицо модель нанесла сияющий макияж с акцентом на глаза, для большей свежести губы накрасила светло-розовой помадой.

Пэрис Хилтон Фото: Getty Images

Ее мать Кэти посетила мероприятие дочери, чтобы выразить ей поддержку. Она выглядела шикарно в бледно-розовом атласном пиджаке и сиреневой расклешенной юбке. В руке Кэти держала текстильную сумочку в тон своему наряду.

Пэрис Хилтон c мамой Кэти Хилтон Фото: Getty Images

Поддержать певицу пришли ее друзья Вас Морган, Николь Уильямс-Инглиш и Микайла Ногейра. Говоря о новом продукте, Пэрис объяснила: "Я занимаюсь автозагаром более 20 лет и перепробовала все формулы, представленные на рынке, чтобы улучшить сияние своей кожи. Я поняла, что нашла свой рецепт, когда попробовала четкие формулы Tan-Luxe. Они полностью изменили правила игры для меня. Мне казалось, что мой режим загара перенесся на 40 лет в будущее!".

Ранее, 23 апреля, Пэрис Хилтон раскрыла значение имени дочери. Знаменитость стала мамой уже дважды. Двое наследников Пэрис Хилтон и Картера Реума появились на свет с помощью суррогатных матерей.