"Уже 2,5 года": Джулия Фокс рассказала, что сделало ее счастливой, и это – не ребенок

Модель и актриса признается, что ей проще без мужчин, а также рассказала, в чем разница между женой и проституткой.

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34-летняя американская модель и актриса итальянского происхождения Джулия Фокс призналась, что не занималась сексом с 2021 года, однако целибат пошел ей на пользу, пишет Daily Mail.

В комментарии под одним из видео в TikTok она написала:

"2,5 года целибата, и никогда не было лучше если честно".

Фото: скрин

В январе-феврале 2023 года у Фокс завязался широко разрекламированный шестинедельный роман с опальным рэпером Канье Уэстом, но в сентябре прошлого года она рассказала New York Times, что это были платонические отношения.

В октябре прошлого года Фокс, потерявшая девственность в итальянской церкви, впервые публично заявила, что "отреклась от мужчин". Она также заверила, что "никогда больше не будет рожать На тот момент модель уже развелась с пилотом Петром Артемьевым после трех лет брака, в котором у пары родился сын Валентино, которому сейчас три года.

"Мне не нужно, чтобы я нравилась мужчинам. И это роскошь, которую я заработала после того, как заставляла их нравиться мне или считать меня желанной, интересной или привлекательной в течение стольких лет. И раньше я так завидовала своим друзьям, что им не нужно было использовать свою сексуальность, чтобы получить то, что они хотели. У них просто были богатые родители или они были правильно организованы, получили образование и т. д. Так что я просто хочу сказать, что нет ненависти к девчонкам, у которых много последователей-мужчин. Раньше я тоже была такой. Но сейчас я нахожусь в таком состоянии, что думаю: "К черту это. Мне плевать". Кроме того, у меня уже есть ребенок, так что я сделала то, что должна был делать по стандартам общества: мое влагалище ушло на пенсию. Двери закрыты, запечатаны после того, через что ему пришлось пройти!" – подчеркнула Фокс.

В одном из интервью Джулия призналась, чтобы ее оставили в покое.

"Мне кажется, что сознательно вступая в гетеросексуальные отношения, вы подписываете себя на нездоровую динамику. В конце концов, жена и проститутка делают одно и то же, но проститутка делает это с разными мужчинами, а жена делает это с одним и тем же мужчиной – они просто навешивают на это причудливый ярлык", – резюмировала модель.

На днях Фокс показала новые грани своего таланта и представила свой первый музыкальный клип на песню "Down the Drain". Название композиции идентично ее мемуарам, ставшим бестселлером NY Times в 2023 году. Сюжет ролика разворачивается в том же БДСМ-подземелье, в котором Фокс работала в подростковом возрасте.

Джулия Фокс представила клип на песню "Down the Drain"

Музыкальное видео закончилось тем, что главная героиня воссоединилась со своим сыном Валентино после спасения своего настоящего лучшего друга с 15 лет – фотографа-модели Ричи Шазама, с которым она живет в Гарлеме в доме с семью спальнями стоимостью $2,9 миллиона долларов.

Кроме того, сейчас Джулия является исполнительным продюсером и соведущей восьмисерийного конкурса дизайна реалити-шоу OMG Fashun, который выходит в эфир по понедельникам на канале "E! Entertainment", вместе со стилистом Зендеи и "архитектором имиджа" Лоу Роучем.

Участник с лучшим внешним видом получит денежный приз в размере $10 тысяч долларов и модель одежды от Fox.

В число приглашенных судей входят Федра Паркс, Вайолет Чачки, Томми Дорфман, Претти Ви, Уиздом Кэй и Лорен Маккарти.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс призналась, что ненавидит больше всего.