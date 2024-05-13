"Уже 2,5 роки": Джулія Фокс розповіла, що зробило її щасливою, і це — не дитина

Модель і акторка зізнається, що їй простіше без чоловіків, а також розповіла, у чому різниця між дружиною і повією.

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34-річна американська модель і акторка італійського походження Джулія Фокс зізналася, що не займалася сексом із 2021 року, проте целібат пішов їй на користь, пише Daily Mail.

У коментарі під одним із відео в TikTok вона написала:

"2,5 роки целібату, і ніколи не було краще, якщо чесно".

Фото: скрін

У січні-лютому 2023 року у Фокс зав'язався широко розрекламований шеститижневий роман з опальним репером Каньє Вестом, але у вересні минулого року вона розповіла New York Times, що це були платонічні стосунки.

У жовтні минулого року Фокс, яка втратила цноту в італійській церкві, вперше публічно заявила, що "зреклася чоловіків". Вона також запевнила, що "ніколи більше не буде народжувати". На той момент модель уже розлучилася з пілотом Петром Артем'євим після трьох років шлюбу, в якому у пари народився син Валентино, якому зараз три роки.

"Мені не потрібно, щоб я подобалася чоловікам. І це розкіш, яку я заробила після того, як змушувала їх подобатися мені або вважати мене бажаною, цікавою чи привабливою протягом стількох років. І раніше я так заздрила своїм друзям, що їм не потрібно було використовувати свою сексуальність, щоб отримати те, що вони хотіли. У них просто були багаті батьки або вони були правильно організовані, здобули освіту тощо. Тож я просто хочу сказати, що немає ненависті до дівчат, у яких багато послідовників-чоловіків. Раніше я теж була такою. Але зараз я перебуваю в такому стані, що думаю: "До біса це. Мені плювати". Крім того, у мене вже є дитина, тож я зробила те, що мала б робити за стандартами суспільства: моя піхва пішла на пенсію. Двері закриті, запечатані після того, через що йому довелося пройти!" — підкреслила Фокс.

В одному з інтерв'ю Джулія зізналася, щоб її залишили в спокої.

"Мені здається, що свідомо вступаючи в гетеросексуальні стосунки, ви підписуєте себе на нездорову динаміку. Зрештою, дружина і повія роблять одне й те саме, але повія робить це з різними чоловіками, а дружина робить це з одним і тим самим чоловіком — вони просто навішують на це химерний ярлик", — резюмувала модель.

Днями Фокс показала нові грані свого таланту і представила свій перший музичний кліп на пісню "Down the Drain". Назва композиції ідентична її мемуарам, що стали бестселером NY Times 2023 року. Сюжет ролика розгортається в тому ж БДСМ-підземеллі, в якому Фокс працювала в підлітковому віці.

Джулія Фокс представила кліп на пісню "Down the Drain"

Музичне відео закінчилося тим, що головна героїня возз'єдналася зі своїм сином Валентино після порятунку свого справжнього найкращого друга з 15 років — фотографа-моделі Річі Шазама, з яким вона живе в Гарлемі в будинку із сімома спальнями вартістю $2,9 мільйона доларів.

Крім того, зараз Джулія є виконавчим продюсером і співведучою восьмисерійного конкурсу дизайну реаліті-шоу OMG Fashun, який виходить в ефір щопонеділка на каналі "E! Entertainment", разом зі стилістом Зендеї та "архітектором іміджу" Лоу Роучем.

Учасник із найкращим зовнішнім виглядом отримає грошовий приз у розмірі $10 тисяч доларів і модель одягу від Fox.

До числа запрошених суддів входять Федра Паркс, Вайолет Чачкі, Томмі Дорфман, Претті Ві, Віздом Кей і Лорен Маккарті.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс зізналася, що ненавидить найбільше.