Терплять до останнього: вчені виявили небезпечну тенденцію серед чоловіків із хворим серцем

Поняття мужності та стійкості у чоловіків здавна закладається нам у голови, однак у цієї філософії є небезпечний для здоров'я бік. Останнє дослідження вчених з'ясувало, як вона посилює проблеми мільйонів чоловіків у всьому світі.

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Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються однією з основних причин захворюваності та смертності як у США, так і в усьому світі. Незважаючи на це, хворобі значною мірою можна запобігти, тому раннє виявлення та управління факторами ризику, такими як гіпертонія та високий рівень холестерину, має вирішальне значення. Однак нове дослідження з'ясувало, що навіть деякі неочевидні соціальні фактори можуть впливати на погіршення його здоров'я, пише ScienceDaily.

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На жаль, багато зусиль щодо запобігання розвитку ССЗ не повною мірою прийняті серед населення багатьох країн. За оцінками вчених, близько 75% молодих людей з такими факторами ризику можуть навіть не знати про свій стан, що вказує на значну прогалину в обізнаності про здоров'я і втручання. У нещодавньому дослідженні, проведеному вченими з Чиказького університету, вивчають соціальну динаміку, що впливає на виявлення та лікування факторів ризику серцево-судинних захворювань, особливо серед чоловіків.

Дослідники виявили, що чоловіки, поведінка яких більшою мірою відповідає традиційним чоловічим гендерним нормам, рідше проходять діагностику та лікування таких факторів ризику ССЗ, як гіпертонія і високий рівень холестерину. Ці результати, опубліковані в журналі JAMA Network Open, ґрунтуються на попередніх дослідженнях, що пов'язують тиск, який чиниться виконанням певних гендерних ролей, з нездоровою поведінкою, такою як вживання психоактивних речовин і тенденція до відмови від медичного втручання.

Інструктор з медицини та провідний автор дослідження, Натаніель Глассер, зазначив, що, хоча зв'язок між чоловічою статтю та нижчим рівнем поведінки, пов'язаної зі зверненням по допомогу, був задокументований, попередні дослідження не розглядали соціальні механізми, що формують цю поведінку. "У новій роботі ми використовували інноваційні методи вимірювання, щоб вивчити структуру чоловічої статі і те, як вона пов'язана з профілактикою серцево-судинних захворювань", — сказав Глассер. Дослідники використовували дані дослідження Add Health — лонгітюдного проєкту, в якому впродовж 24 років спостерігалося понад 12 300 осіб. Проаналізувавши відповіді, що відображають вираз статі, вони виявили, що чоловіки, які дотримуються більш стереотипної чоловічої поведінки, значно рідше повідомляли про те, що в них діагностували або лікували такі захворювання, як високий кров'яний тиск.

Дослідження підкреслює можливість того, що соціокультурний тиск може негативно впливати на наш стан здоров'я. Навіть якщо чоловіки повідомляли про діагноз, вони з меншою ймовірністю продовжували лікування, наприклад, приймали запропоновані ліки. Отримані результати викликають побоювання, що така поведінка призводить до втрачених можливостей запобігання важким серцево-судинним ускладненням у більш пізньому віці.

Хоча точні причини такого заниження показників залишаються незрозумілими, можливі такі варіанти, як відсутність скринінгу, нехтування медичними рекомендаціями або недооцінка значущості діагнозів. Це дослідження має ширші наслідки, що виходять за рамки небезпечного поняття "мужності та стійкості". Воно проливає світло на те, як різні чинники, пов'язані з ідентичністю, включно з расою, статтю та сексуальністю, можуть впливати на нашу поведінку у сфері турботи про здоров'я.

Як зазначив Глассер, "вписатися в суспільство і домогтися приналежності — складне завдання, і ми твердо впевнені, що збільшення співчуття, співпереживання і терпіння з боку суспільства по відношенню до інших, які вирішують це завдання, буде корисним для здоров'я людей". Дані Американської асоціації серця свідчать, що близько 47% дорослих в одних лише США страждають на гіпертонію — один з основних факторів ризику ССЗ, проте майже половина з них не отримує відповідного лікування.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося спостерігати за першими секундами запуску серця в ембріоні. Вивчаючи перші секунди життя серця у ще молодого ембріона, вчені дізналися багато цікавих фактів, наприклад, про те, що серце починає працювати ще не будучи сформованим.

Також Фокус писав про те, скільки може пропрацювати мозок після зупинки серця. Вчені проаналізували понад п'ятсот пацієнтів, серце яких зупинилося, і дізналися, що наш мозок — це впертий і підготовлений боєць, який бореться за кожну хвилину існування до останнього.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.