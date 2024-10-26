Терпят до последнего: ученые обнаружили опасную тенденцию среди мужчин с больным сердцем

Понятие мужественности и стойкости у мужчин издавна закладывается нам в головы, однако у этой философии есть опасная для здоровья сторона. Последнее исследование ученых выяснило, как она усугубляет проблемы миллионов мужчин во всем мире.

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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются одной из основных причин заболеваемости и смертности как в США, так и во всем мире. Несмотря на это, болезнь в значительной степени можно предотвратить, поэтому раннее выявление и управление факторами риска, такими как гипертония и высокий уровень холестерина, имеет решающее значение. Однако новое исследование выяснило, что даже некоторые неочевидные социальные факторы могут влиять на ухудшение его здоровья, пишет ScienceDaily.

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К сожалению, многие усилия по предотвращению развития ССЗ не в полной мере приняты среди населения многих стран. По оценкам ученых, около 75% молодых людей с такими факторами риска могут даже не знать о своем состоянии, что указывает на значительный пробел в осведомленности о здоровье и вмешательстве. В недавнем исследовании, проведенном учеными из Чикагского университета, изучается социальная динамика, влияющая на выявление и лечение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно среди мужчин.

Исследователи обнаружили, что мужчины, поведение которых в большей степени соответствует традиционным мужским гендерным нормам, реже проходят диагностику и лечение таких факторов риска ССЗ, как гипертония и высокий уровень холестерина. Эти результаты, опубликованные в журнале JAMA Network Open, основываются на предыдущих исследованиях, связывающих давление, оказываемое выполнением определенных гендерных ролей, с нездоровым поведением, таким как употребление психоактивных веществ и тенденция к отказу от медицинского вмешательства.

Инструктор по медицине и ведущий автор исследования, Натаниэль Глассер, отметил, что, хотя связь между мужским полом и более низким уровнем поведения, связанного с обращением за помощью, была задокументирована, предыдущие исследования не рассматривали социальные механизмы, формирующие это поведение. "В новой работе мы использовали инновационные методы измерения, чтобы изучить структуру мужского пола и то, как она связана с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний", — сказал Глассер. Исследователи использовали данные исследования Add Health — лонгитюдного проекта, в котором на протяжении 24 лет наблюдалось более 12 300 человек. Проанализировав ответы, отражающие выражение пола, они обнаружили, что мужчины, придерживающиеся более стереотипного мужского поведения, значительно реже сообщали о том, что у них диагностировали или лечили такие заболевания, как высокое кровяное давление.

Исследование подчеркивает возможность того, что социокультурное давление может негативно влиять на наше состояние здоровья. Даже если мужчины сообщали о диагнозе, они с меньшей вероятностью продолжали лечение, например, принимали предписанные лекарства. Полученные результаты вызывают опасения, что такое поведение приводит к упущенным возможностям предотвращения тяжелых сердечно-сосудистых осложнений в более позднем возрасте.

Хотя точные причины такого занижения показателей остаются неясными, возможны такие варианты, как отсутствие скрининга, пренебрежение медицинскими рекомендациями или недооценка значимости диагнозов. Это исследование имеет более широкие последствия, выходящие за рамки опасного понятия "мужественности и стойкости". Оно проливает свет на то, как различные факторы, связанные с идентичностью, включая расу, пол и сексуальность, могут влиять на наше поведение в сфере заботы о здоровье.

Как отметил Глассер, "вписаться в общество и добиться принадлежности — сложная задача, и мы твердо уверены, что увеличение сочувствия, сопереживания и терпения со стороны общества по отношению к другим, решающим эту задачу, будет полезно для здоровья людей". Данные Американской ассоциации сердца показывают, что около 47% взрослых в одних лишь США страдают гипертонией — одним из основных факторов риска ССЗ, однако почти половина из них не получает соответствующего лечения.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось наблюдать за первыми секундами запуска сердца в эмбрионе. Изучения первых секунд жизни сердца у еще молодого эмбриона, ученые узнали много любопытных фактов, например, о том, что сердце начинает работать еще не будучи сформированным.

Также Фокус писал о том, сколько может проработать мозг после остановки сердца. Ученые проанализировали более пятисот пациентов, сердце которых остановилось, и узнали, что наш мозг — это упрямый и подготовленный боец, борющийся за каждую минуту существования до последнего.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.