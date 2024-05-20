"Я бы отнесла этот опыт в категорию изнасилования": Анита Соловей поделилась опытом первого секса

Анита Соловей призналась, что имела горький опыт первого интима. Ведь после этого она больше не общалась с парнем, который лишил ее девственности.

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29-летняя украинская блогерша, владелица приложения по медитациям и карме U-Karm Анита Соловей призналась, что свой первый интимный опыт с парнем сегодня считает изнасилованием. Подробностями интимной жизни девушка поделилась в новом проекте "Прошу прощения".

В частности, в первом выпуске участницы раскрыли тему секса. Во время выпуска Анита Соловей рассказала о своем первом сексуальном опыте, который, по ее словам, случился в 13 лет. Девушка отметила, что это был для нее негативный опыт, который на сегодня она считает изнасилованием.

"На момент первого секса мне было 13 лет. Это был 100% негативный опыт, потому что в дальнейшем я с этим парнем не встречалась, и сейчас бы даже отнесла этот опыт в категорию изнасилования. Это был обман с явными признаками манипуляции в тот период, когда ты очень хочешь понравиться парню и не можешь ему отказать. Я понимаю, что это был очень негативный опыт, но благодаря тому, что у меня стабильная психика, я смогла помочь себе сама и все проговорить", — рассказала Анита в шоу "Прошу прощения".

Блогер добавила, что она не может сказать, что интим был принудительным, однако сознательно она тогда в 13 лет не понимала всего.

15:18 Первый секс у Аниты — травматический

Справка

Прошу прощения — это новое шоу в украинском медиапространстве, где четыре подруги — DIANA GLOSTER, Лера Leruini, сама Анна Тринчер и Анита Соловей — откровенно делятся своими жизненными историями, обсуждают важные вопросы и поднимают темы, которые обычно остаются вне публичного внимания.

Напомним, ранее мы писали, известная украинская блогерша оказалась в реанимации с инсультом. Кроме этого, Фокус писал, Анита Соловей рассказала, какие симптомы почувствовала, когда у нее случился инсульт.