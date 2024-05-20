"Я б віднесла цей досвід в категорію зґвалтування": Аніта Соловей поділилась досвідом першого сексу

Аніта Соловей зізналася, що мала гіркий досвід першого інтиму. Адже після цього вона більше не спілкувалася з хлопцем, який лишив її цноти.

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29-річна українська блогерка, власниця додатка з медитацій та карми U-Karm Аніта Соловей зізналася, що свій перший інтимний досвід з хлопцем сьогодні вважає зґвалтуванням. Подробицями інтимного життя дівчина поділилася в новому проєкті "Перепрошую".

Зокрема, у першому випуску учасниці розкрили тему сексу. Під час випуску Аніта Соловей розповіла про свій перший сексуальний досвід, який, за її словами, трапився у 13 років. Дівчина зазначила, що це був для неї негативний досвід, який на сьогодні вона вважає зґвалтуванням.

"На момент першого сексу мені було 13 років. Це був 100% негативний досвід, тому що надалі я з цим хлопцем не зустрічалася, і зараз би навіть віднесла цей досвід в категорію зґвалтування. Це була омана з явними признаками маніпуляції в той період, коли ти дуже хочеш сподобатися хлопцю і не можеш йому відмовити. Я розумію, що це був дуже негативний досвід, але завдяки тому, що в мене стабільна психіка, я змогла допомогти собі сама і все проговорити", — розповіла Аніта в шоу "Перепрошую".

Блогерка додала, що вона не може сказати, що інтим був примусовим, однак свідомо вона тоді у 13 років не розуміла всього.

15:18 Перший секс в Аніти — травматичний

Довідка

Перепрошую — це нове шоу в українському медіапросторі, де чотири подруги — DIANA GLOSTER, Лера Leruini, сама Анна Трінчер та Аніта Соловей — відверто діляться своїми життєвими історіями, обговорюють важливі питання та підіймають теми, які зазвичай залишаються поза публічною увагою.

Нагадаємо, раніше ми писали, відома українська блогерка опинилася в реанімації з інсультом. Крім цього, Фокус писав, Аніта Соловей розповіла, які симптоми відчула, коли у неї стався інсульт.