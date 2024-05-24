Мадонну заметили в компании мужчины, младше ее на 28 лет: что о нем известно

Недавно артистка завершила свое юбилейное турне и теперь наслаждается заслуженным отдыхом и проводит время более чем хорошо.

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65-летняя американская певица Мадонна в очередной раз доказывает, что возраст – флирту не помеха. Поп-дива отлично провела время на вечеринке в честь запуска кроссовок Off-White в Нью-Йорке в компании 37-летнего французского певца Эрика Лабата, пишет JustJared. Артистка недавно завершила свой рекордный праздничный тур, посвященный 40-летию ее творческой деятельности.

На мероприятии она была одета в пикантный черный топ-бюстье, короткую черную юбку и колготки в сетку. Образ завершали масса украшений на шее и высокие черные кожанные перчатки.

Эрик Лабат приобрел известность как участник финального сезона Nouvelle Star, французского аналога American Idol, в 2017 году.

Эрик Лабат Фото: Eric Labat Music/Facebook

Он – не первый молодой человек в "коллекции" Мэдж. Совсем недавно Мадонну связывали романтические отношения с тренером по боксу Джошем Поппером. Участник реалити-шоу "Летний дом" пересекся с поп-иконой, когда тренировал ее сына Дэвида Банду в своем боксерском зале в Нью-Йорке.

Их связь стала достоянием общественности, когда фото артистки впервые появилось в Instagram Поппера в феврале 2023 года. Позже в том же году, в декабре, Джош присоединился к певице на сцене во время ее праздничного тура в Бруклине, где они поцеловались на глазах у толпы, превышающей 14 тысяч человек. С тех пор пара больше не появлялась вместе на публике.

Мадонна была замужем за актером Шоном Пенном с 1985 по 1989 год, а затем – с режиссером Гаем Ричи с 2000 по 2008 год, от которого у нее есть сын Рокко.

Ее также связывали романтические отношения с несколькими более молодыми партнерами, в том числе с танцором Брахимом Зайбатом и моделью Кевином Сампайо.

В последние годы ее личная жизнь оставалась относительно частной, время от времени появлялись слухи и предположения о новых отношениях.

Тур Мадонны, который был отложен на три месяца из-за борьбы артистки с серьезной бактериальной инфекцией в конце июня, завершился 4 мая грандиозным бесплатным концертом на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, собравшем ошеломляющие 1,6 миллиона поклонников.

По данным Economic Times, это историческое событие теперь считается крупнейшим автономным концертом за всю историю.

Ранее Фокус писал, что Мадонна примеряла одежду Фриды Кало и подверглась критике.