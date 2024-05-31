На Мадонну подали в суд за слишком развратное шоу

Мужчина признается, что не ожидал увидеть столько откровенных сцен и полуголых танцоров на одном концерте.

Праздничный тур 65-летней американской поп-дивы Мадонны "Celebration", посвященный 40-летию творческой деятельности, закончился несколько недель назад, а некоторым поклонникам он до сих пор не дает покоя. Один из фанатов подал на певицу в суд, потому что "был ошеломлен всеми сексуальными штучками" на сцене, пишет TMZ.

Джастен Липелес подал коллективный иск, утверждая, что он и другие не получили того, на что рассчитывали. У мужчины — целый букет претензий, начиная с того, что она опаздывала на концерты более чем на полтора часа, и заканчивает тем, что во время некоторых выступлений Мэдж подпевала под фонограмму.

Истец также жалуется на то, что во время шоу у Мадонны был выключен кондиционер, из-за чего ему и другим стало душно. По его словам, Мадонна отмахнулась от жалобы на жару, посоветовав людям просто раздеться.

Но самым интересным пунктом иска является утверждение Джастена о том, что его и других подвергли "порнографии без предупреждения". В частности он заявил, что его "заставляли смотреть на топлесс женщин на сцене, имитирующих половые акты", из-за чего во время шоу у него было ощущение, будто он смотрит порно.

Пользователи искренне не понимают, как давний поклонник Мадонны мог не знать о том, на какую категорию рассчитаны шоу королевы эпатажа. Многие считают, что он просто хочет заработать на хайпе, поскольку в иске Липелес и другие требуют у Мадонны вернуть деньги за билеты.

Последний концерт Мадонны в рамках тура прошел на бразильском пляже Копакабана, собрав 1,6 миллиона человек и установив рекорд по самому масштабному мероприятию. Добавим, что шоу было бесплатным.

Звезда в течение более двух часов исполнила свои лучшие хиты, в том числе такие песни, как "Like a Prayer", "Vogue" и "Express Yourself".

"Рио, мы здесь, в самом красивом месте в мире, с океаном, горами, Иисусом", — сказала Мадонна толпе, имея в виду огромную статую Христа на вершине горы. В шоу приняли участие бразильские поп-исполнители Анитта и Пабло Виттар, а также молодые музыканты из школ самбы.

Ранее Фокус писал, что Мадонна вывела на сцену своих усыновленных детей.