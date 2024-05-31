На Мадонну подали до суду за занадто розпусне шоу

Чоловік зізнається, що не очікував побачити стільки відвертих сцен і напівголих танцюристів на одному концерті.

Святковий тур 65-річної американської попдіви Мадонни "Celebration", присвячений 40-річчю творчої діяльності, закінчився кілька тижнів тому, а деяким шанувальникам він досі не дає спокою. Один із фанатів подав на співачку до суду, бо "був приголомшений усіма сексуальними штучками" на сцені, пише TMZ.

Джастен Ліпелес подав колективний позов, стверджуючи, що він та інші не отримали того, на що розраховували. У чоловіка — цілий букет претензій, починаючи з того, що вона запізнювалася на концерти більш як на півтори години, і закінчує тим, що під час деяких виступів Медж підспівувала під фонограму.

Позивач також скаржиться на те, що під час шоу у Мадонни був вимкнений кондиціонер, через що йому та іншим стало душно. За його словами, Мадонна відмахнулася від скарги на спеку, порадивши людям просто роздягнутися.

Але найцікавішим пунктом позову є твердження Джастена про те, що його та інших піддали "порнографії без попередження". Зокрема, він заявив, що його "змушували дивитися на топлес жінок на сцені, які імітують статеві акти", через що під час шоу у нього було відчуття, ніби він дивиться порно.

Користувачі щиро не розуміють, як давній шанувальник Мадонни міг не знати про те, на яку категорію розраховані шоу королеви епатажу. Багато хто вважає, що він просто хоче заробити на хайпі, оскільки в позові Ліпелес та інші вимагають у Мадонни повернути гроші за квитки.

Останній концерт Мадонни в межах туру пройшов на бразильському пляжі Копакабана, зібравши 1,6 мільйона осіб і встановивши рекорд за наймасштабнішим заходом. Додамо, що шоу було безкоштовним.

Зірка протягом понад двох годин виконала свої найкращі хіти, зокрема такі пісні, як "Like a Prayer", "Vogue" і "Express Yourself".

"Ріо, ми тут, у найкрасивішому місці у світі, з океаном, горами, Ісусом", — сказала Мадонна натовпу, маючи на увазі величезну статую Христа на вершині гори. У шоу взяли участь бразильські попвиконавці Анітта і Пабло Віттар, а також молоді музиканти зі шкіл самби.

Раніше Фокус писав, що Мадонна вивела на сцену своїх усиновлених дітей.