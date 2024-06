"Может быть уловкой": эксперты прокомментировали слухи о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Артистка в последне время столкнулаь с множеством проблем, как в личной жизни, так и в профессиональной. Дженнифер Лопес приняла трудное решение отменить свой предстоящий концертный тур.

В последние недели актер Бен Аффлек и его супруга, певица Дженнифер Лопес были окружены слухами о расставании. Эксперты по связям с общественностью Райан Маккормик и Майя Риаз в эксклюзивном интервью Mirror заявил, что слухи о возможном разводе могут распространяться для того, чтобы скрыть "карьерный крах" артистки.

Джей-Ло недавно сказала, что она "убита и опустошена", отменив тур This Is Me… Live из-за низких продаж билетов. Ее последний фильм на Netflix также был назван критиками "полным провалом". Считается, что на фоне этих событий ее брак с Беном также находится под угрозой. Однако эксперт по связям с общественностью Майя Риаз в этом не уверена.

"В марте Джей Ло отменила последние семь концертов тура. Затем, в апреле, название тура было изменено с This Is Me…Now на This Is Me… Live: The Greatest Hits. Неудивительно, что слухи о разводе вокруг нее и Бена были созданы, чтобы отвлечь внимание от ее карьерного краха. Знаменитости нередко сталкиваются с спекуляциями и слухами, особенно в трудные времена в их карьере. Слухи о разводе или отвлекающие факторы в личной жизни иногда могут быть использованы в качестве стратегии, позволяющей отвлечь внимание от любых профессиональных неудач. Нам следует относиться к таким слухам с Дженнифер и Беном со скептицизмом, пока мы не получим достоверное подтверждение, так как все это может быть уловкой", — заявила Майя Риаз.

Певица Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Другой эксперт по связям с общественностью Райан Маккормик согласился с Майей. Он отметил, что Лопес в последнее время переживает трудности в своей карьере и всячески старается это скрыть. "Если Лопес увидят выступающей на полузаполненных аренах, это нанесет вред ее имиджу. Отмена тура, возможно, на самом деле была выбором между меньшей из двух пиар-катастроф. Слухи о разводе могут отвлечь общество от обсуждений падения ее популярности", — считает Маккормик.

Напомним, 4 июня команда Дженнифер Лопес объяснила ее решение отменить тур. Долгожданный тур артистки должен был пройти во многих городах США.