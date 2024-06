"Може бути вивертом": експерти прокоментували чутки про розлучення Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

Артистка останнім часом зіткнулася з безліччю проблем, як в особистому житті, так і в професійному. Дженніфер Лопес прийняла важке рішення скасувати свій майбутній концертний тур.

Останніми тижнями актор Бен Аффлек і його дружина, співачка Дженніфер Лопес були оточені чутками про розставання. Експерти зі зв'язків із громадськістю Раян Маккормік і Мая Ріаз в ексклюзивному інтерв'ю Mirror заявили, що чутки про можливе розлучення можуть поширюватися для того, щоб приховати "кар'єрний крах" артистки.

Джей-Ло нещодавно сказала, що вона "вбита і спустошена", скасувавши тур This Is Me... Live через низький продаж квитків. Її останній фільм на Netflix також був названий критиками "повним провалом". Вважається, що на тлі цих подій її шлюб із Беном також перебуває під загрозою. Однак експертка зі зв'язків із громадськістю Мая Ріаз у цьому не впевнена.

"У березні Джей Ло скасувала останні сім концертів туру. Потім, у квітні, назву туру було змінено з This Is Me...Now на This Is Me... Live: The Greatest Hits. Не дивно, що чутки про розлучення навколо неї і Бена були створені, щоб відвернути увагу від її кар'єрного краху. Знаменитості нерідко стикаються зі спекуляціями і чутками, особливо у важкі часи в їхній кар'єрі. Чутки про розлучення або відволікаючі чинники в особистому житті іноді можуть бути використані як стратегія, що дає змогу відвернути увагу від будь-яких професійних невдач. Нам слід ставитися до таких чуток про Дженніфер і Бена зі скептицизмом, поки ми не отримаємо достовірне підтвердження, оскільки все це може бути вивертом", — заявила Мая Ріаз.

Співачка Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Інший експерт зі зв'язків із громадськістю Раян Маккормік погодився з Маєю. Він зазначив, що Лопес останнім часом переживає труднощі у своїй кар'єрі і всіляко намагається це приховати. "Якщо Лопес побачать, як вона виступає на напівзаповнених аренах, це завдасть шкоди її іміджу. Скасування туру, можливо, насправді було вибором між меншою з двох піар-катастроф. Чутки про розлучення можуть відвернути суспільство від обговорень падіння її популярності", — вважає Маккормік.

Нагадаємо, 4 червня команда Дженніфер Лопес пояснила її рішення скасувати тур. Довгоочікуваний тур артистки мав пройти в багатьох містах США.