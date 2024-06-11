Впервые за 35 лет: в Сингапуре снимут запрет на содержание кошек в многоквартирных домах

Сингапурцы смогут завести двух кошек и собаку, однако для этого им придется выполнить ряд требований.

С сентября в Сингапуре планируют снят запрет на содержание кошек в многоквартирных домах, где проживают более 80% населения, который действовал с 1989 года, сообщает The Guardian.

Большинство жилого фонда города-государства находится в ведении Управления жилищного строительства и развития Сингапура. Сейчас за содержание кошки в квартире владельцам грозит штраф в размере до 4000 сингапурских долларов (2970 долларов США) и риск выселения домашнего животного. Однако эта норма широко игнорируется в городе, известном своей законопослушностью, и многие жители тайно заводят домашних животных

Проблемы могут возникнуть только в том случае, если на нарушителя пожалуются соседи.

Запрет распространяется на многоэтажные дома, подпадающие под действие Совета по жилищному строительству и развитию (HDB), который был создан в 1960 году для решения жилищного кризиса, из-за чего многие жили в перенаселенных поселениях без надлежащих санитарных условий.

Запрет на кошек был введен в отношении квартир HDB в 1989 году, при этом агентство заявило, что их трудно содержать в квартире и что "они склонны сбрасывать шерсть, испражняться или мочиться в общественных местах, а также издавать кошачьи звуки, которые могут доставлять неудобства соседям".

На то, чтобы власти Сингапура сменили гнев на милость и разрешили заводить дома животных, очень повлияли сами граждане. По информации издания, общественные консультации показали, что подавляющее большинство людей – около 90%, принявших участие в опросе – считают, что кошек следует разрешить в качестве домашних животных в многоквартирных домах.

В соответствии с новыми правилами жителям будет разрешено иметь до двух кошек, а также одну собаку утвержденной породы при условии, что они пройдут бесплатный онлайн-курс владения домашними животными, а также чипируют и зарегистрируют своих питомцев. Владельцам придется "принять разумные меры", чтобы защитить своих кошек от опасностей, например, установить сетки или решетки, чтобы питомцы не могли бродить или падать из окон высотных зданий.

Кроме того, для домохозяйств, где живут более двух кошек, будет объявлена "амнистия" при условии, что их владельцы подадут заявку на получение лицензий в течение переходного периода.

Согласно отчету Euromonitor International, на который ссылается сингапурская телекомпания CNA, в 2023 году в Сингапуре насчитывалось около 94 000 домашних кошек, что почти на 10% больше, чем в 2019 году.

В Сингапуре также есть немалая популяция бездомных кошек, которые бродят по многим многоквартирным домам. О них заботятся жители многоэтажек.

Ранее Фокус писал, что в Финляндии мутировал новый вид кошек.