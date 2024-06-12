В новых фильмах на 40% уменьшилось количество сексуальных сцен, – исследование

Движение #MeToo, доступность порно в сети и несколько других факторов привели к тому, что молодые зрители все реже отдают предпочтение просмотру фильмов с откровенными сценами на большом экране, выбирая "более чистые" картины.

Сексуальные сцены в картинах "Бедные-несчастные" и "Солтберн", которые вышли в прошлом году, шокировали как зрителей, так и критиков, однако количество сексуальных сцен в кино стремительно падает, сообщает Mail.Online со ссылкой на отчет исследователя данных Стивена Фолоса.

Согласно его данным, уровень откровенного содержания резко упал почти на 40%, поскольку голливудские и "безупречно чистые" зрители начали по-новому считаться с сексом на экране. Чтобы прийти к такому выводу, он просмотрел 250 самых кассовых фильмов в Соединенных Штатах за каждый год, начиная с 2000 года, отслеживая их сексуальное содержание с помощью таких источников, как база данных фильмов IMDb и Британский совет по классификации фильмов (BBFC).

Выяснилось, что почти половина фильмов, выпущенных в прошлом году, не содержала сексуального содержания, тогда как в 2000 году эта доля составляла менее одной пятой.

Наибольшее снижение содержания сексуального характера наблюдалось в триллерах и боевиках: за более чем два десятилетия падение составило 70%. Напротив, количество сцен с употреблением алкоголя, наркотиков, насилия или нецензурной лексики по-прежнему выше, чем сцен с сексом.

Те немногие сексуальные сцены, которые в последнее время попали в прокат, становятся все более яркими, чем киношные развлечения 90-х годов, такие как печально известное скрещивание ног Шэрон Стоун в "Основном инстинкте" или Кейт Уинслет и горячая сцена секса в машине Леонардо Ди Каприо в "Титанике".

В прошлом году в двух фильмах "Солтберн" с Барри Кеогэном в главной роли и "Честная игра" с Фиби Дайневор были изображены персонажи, занимающиеся оральным сексом с женщинами во время менструации. В еще более откровенных сценах в "Солтберне" персонаж Кеогана Оливер, питающий извращенную одержимость своим богатым другом Феликсом, показан пьющим грязную воду из ванны, а затем имитирующим половой акт со своей недавно выкопанной могилой.

Фильм "Солтберн" шокировал зрителей и критиков откровенными сценами

В отмеченном наградами викторианском фэнтезийном фильме "Бедные-несчастные" Эмма Стоун играет Беллу Бакстер, женщину, которую вернул к жизни ученый-экспериментатор,и которая отправляется в беспрепятственное путешествие к сексуальному пробуждению.

Что стало причиной такой тенденции?

Как показывает исследование, молодые зрители менее охотно смотрят ексуальные сцены. Прогрессивная аудитория с большей вероятностью отвергнет устаревшие стереотипы, которые можно рассматривать как объективацию женщин через доминирующий мужской взгляд, в пользу более "аутентичной и уважительной" альтернативы.

"Современная аудитория, возможно, меньше интересуется откровенными изображениями сексуальности. Вместо этого растет предпочтение контенту, который либо вообще избегает сексуальных тем, либо раскрывает их более тонко", — говорится в отчете.

Не последнюю роль сыграло распространение таких движений, как #MeToo и других, которые помогли сформировать дискуссию о согласии и гендерном представительстве, что, вероятно, способствовало более осторожному подходу к включению сексуальных сцен в фильмы".

Голливуд также должен учитывать, что международная аудитория и режиссеры, стремящиеся избежать цензуры в некоторых странах, могут опускать откровенные сексуальные сцены в попытке расширить охват своего фильма,

Еще ода причина – доступность порно в Интернете. Любой пользователь может найти в сети сексуальный контент на любой вкус, поэтому просмотр сексуальных сцен на большом экране становится все менее интересным.

Согласно исследованию Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, проведенному в прошлом году, почти половина молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет считают, что секс не нужен для повествования в большинстве телешоу и фильмов.

Элисон Тейлор, доцент Университета Бонда в Австралии, предполагает, что сокращение количества сексуальных сцен было вызвано несколькими факторами, включая спрос на высокобюджетные сериалы о супергероях и необходимость экспорта фильмов в более консервативные страны, такие как Китай.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст шокировал публику своей сексуальной фантазией.