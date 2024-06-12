У нових фільмах на 40% зменшилася кількість сексуальних сцен, — дослідження

Рух #MeToo, доступність порно в мережі та кілька інших чинників призвели до того, що молоді глядачі дедалі рідше віддають перевагу перегляду фільмів з відвертими сценами на великому екрані, обираючи "чистіші" картини.

Сексуальні сцени в картинах "Бідні-нещасні" та "Солтберн", що вийшли торік, шокували як глядачів, так і критиків, проте кількість сексуальних сцен у кіно стрімко падає, повідомляє Mail.Online з посиланням на звіт дослідника даних Стівена Фолоса.

Згідно з його даними, рівень відвертого змісту різко впав майже на 40%, оскільки голлівудські та "бездоганно чисті" глядачі почали по-новому рахуватися з сексом на екрані. Щоб дійти такого висновку, він переглянув 250 найкасовіших фільмів у Сполучених Штатах за кожен рік, починаючи з 2000 року, відстежуючи їхній сексуальний вміст за допомогою таких джерел, як база даних фільмів IMDb і Британська рада з класифікації фільмів (BBFC).

З'ясувалося, що майже половина фільмів, випущених торік, не містила сексуального змісту, тоді як 2000 року ця частка становила менше однієї п'ятої.

Найбільше зниження вмісту сексуального характеру спостерігалося в трилерах і бойовиках: за більш ніж два десятиліття падіння становило 70%. Навпаки, кількість сцен із вживанням алкоголю, наркотиків, насильства або нецензурної лексики, як і раніше, вища, ніж сцен із сексом.

Ті деякі сексуальні сцени, які останнім часом потрапили до прокату, стають дедалі яскравішими, ніж кіношні розваги 90-х років, як-от сумнозвісне схрещування ніг Шерон Стоун в "Основному інстинкті" або Кейт Вінслет і гаряча сцена сексу в машині Леонардо Ді Капріо в "Титаніку".

Минулого року у двох фільмах "Солтберн" з Баррі Кеогеном у головній ролі та "Чесна гра" з Фібі Дайневор було зображено персонажів, які займаються оральним сексом із жінками під час менструації. У ще відвертіших сценах у "Солтберні" персонаж Кеогана Олівер, що має збочену одержимість своїм багатим другом Феліксом, показаний як такий, що п'є брудну воду з ванни, а потім імітує статевий акт зі своєю нещодавно викопаною могилою.

Фільм "Солтберн" шокував глядачів і критиків відвертими сценами

У відзначеному нагородами вікторіанському фентезійному фільмі "Бідні-нещасні" Емма Стоун грає Беллу Бакстер, жінку, яку повернув до життя вчений-експериментатор, і яка вирушає в безперешкодну подорож до сексуального пробудження.

Що стало причиною такої тенденції?

Як показує дослідження, молоді глядачі менш охоче дивляться сексуальні сцени. Прогресивна аудиторія з більшою ймовірністю відкине застарілі стереотипи, які можна розглядати як об'єктивацію жінок через домінантний чоловічий погляд, на користь "автентичнішої та поважнішої" альтернативи.

"Сучасна аудиторія, можливо, менше цікавиться відвертими зображеннями сексуальності. Натомість зростає перевага контенту, який або взагалі уникає сексуальних тем, або розкриває їх більш тонко", — йдеться у звіті.

Не останню роль зіграло поширення таких рухів, як #MeToo та інших, які допомогли сформувати дискусію про згоду та гендерне представництво, що, ймовірно, сприяло більш обережному підходу до включення сексуальних сцен у фільми".

Голлівуд також повинен враховувати, що міжнародна аудиторія і режисери, які прагнуть уникнути цензури в деяких країнах, можуть опускати відверті сексуальні сцени в спробі розширити охоплення свого фільму,

Ще одна причина — доступність порно в інтернеті. Будь-який користувач може знайти в мережі сексуальний контент на будь-який смак, тому перегляд сексуальних сцен на великому екрані стає дедалі менш цікавим.

Згідно з дослідженням Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, проведеним торік, майже половина молодих людей у віці від 10 до 24 років вважають, що секс не потрібен для розповіді в більшості телешоу і фільмів.

Елісон Тейлор, доцент Університету Бонда в Австралії, припускає, що скорочення кількості сексуальних сцен було зумовлене кількома факторами, включно з попитом на високобюджетні серіали про супергероїв і необхідністю експорту фільмів до більш консервативних країн, таких як Китай.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест шокував публіку своєю сексуальною фантазією.