Овнам - везение, Девам - неожиданность: Таро-прогноз на финансы в июле 2024 для всех знаков
Первая половина года позади, и мы готовимся встречать второе полугодие жарким июлем и солнечной погодой. Разбираемся, кто из представителей знаков Зодиака станут финансовыми везунчиками июля 2025
Первые шесть месяцев високосного года для многих стали неожиданным и малоприятным испытанием. Но все еще есть надежда на то, что вторая часть этого "благодатного" периода станет более оптимистичной и комфортной. Разбираемся, кому из представителей Зодиакального круга повезет в июле 2024 года.
Овен
Овнам наконец-то улыбнется удача. В первой декаде месяца представителям огненного знака придется подождать, во второй — даже немного расстроиться из-за того, что ожидаемое не исполняется, а в третьем, вам конкретно "подвалит" финансовое счастье. Так что, не стоит переживать: июль 2024 точно принесет вам хорошие вести.
Телец
Особенных прорывов ожидать не стоит, но и неприятные ситуации будут постепенно смягчаться. В течение месяца вас ожидает стабильный и привычный доход, без неприятных сюрпризов.
Близнецы
Близнецам не стоит надеяться на скучную стабильность, но и хорошее тоже не заставит себя ждать. Начало месяца вас приятно порадует и удивит. Только реагировать на возможности от жизни придется очень ловко и стремительно, иначе можно пропустить хорошие возможности.
Рак
У Раков выгорит что-то хорошее в конце июля 2024 года. Месяц предстоит не самый динамичный, хотя, для многих представителей знака это период рождения, И как бы ни раздражала вас мало динамичная ситуация периода — знайте: она окупится сторицей!
Лев
У Львов будет хорошее начало месяца, примерно до середины периода. Потом намечается спад, и возможно, даже придется обращаться за медицинской помощью. Словом, месяц будет перспективным, но не весь период июля 2024.
Дева
Не смотря на не самое приятное и перспективное начало июля 2024, третья декада станет для Дев настоящей манной небесной. Вы ощутите твердую почву под ногами, поймете, что все труды были оправданы и окупятся в перспективе сторицей. Для многих всерьез замаячит повышение на работе или прорывные контракты для бизнеса.
Весы
У Весов не самый приятный месяц. Вы будете ощущать нервозность и даже страхи за будущее. Но знайте: большая часть из ваших страхов — всего лишь иллюзия, хотя изначально вам не будет так казаться. Свет в конце тоннеля будет виден в последних числах месяца и он озарит собой всю вашу жизнь!
Скорпион
Скорпионов ждут хорошие и очень большие доходы. Вам предстоит финансовый прорыв, который вы так долго ожидали и призывали в свою жизнь. Стабильность, и масштабное, качественное улучшение денежных обстоятельств очень вас порадует!
Стрелец
Стрельцам придется экономить в июле 2024 года. Вас ожидает период принятия и воспитания терпения. Не самый позитивный опыт для не терпящих промедления Стрельцов, но он, как и любой другой опыт, будет очень полезным для вас. Со временем вы будете вспоминать это время с благодарностью.
Козерог
Козерогов ожидают не самые приятные перемены, которые приведут к серьезным трансформациям жизненных и ментальных установок. Вы поймете, что пришло время на многие события и опыт посмотреть под совсем другим углом и осознать важность новых решений, к которым вас подведут события июля 2024.
Водолей
У Водолеев в июле 2024 произойдет грандиозное финансовое везение, которое будет оказывать влияние даже на август. Такое сочетание редко выпадает на один месяц, но видимо, пришло время Водолеев прожить денежный взлет.
Рыбы
Рыб ожидает стесненное финансовое положение, которое придется преодолевать самостоятельно и томным рыбкам это, конечно же, не будет нравиться. Вас вытащат из "ракушки" вашей неспешности и нерешительности, заставив преодолевать жизненные препятствия.