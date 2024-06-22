Овнам — везіння, Дівам — несподіванка: Таро-прогноз на фінанси в липні 2024 року для всіх знаків
Перша половина року позаду, і ми готуємося зустрічати друге півріччя спекотним липнем і сонячною погодою. Розбираємося, хто з представників знаків Зодіаку стануть фінансовими щасливчиками липня 2025 року
Перші шість місяців високосного року для багатьох стали несподіваним і малоприємним випробуванням. Але все ще є надія на те, що друга частина цього "благодатного" періоду стане більш оптимістичною і комфортною. Розбираємося, кому з представників Зодіакального кола пощастить у липні 2024 року.
Овен
Овнам нарешті посміхнеться удача. У першій декаді місяця представникам вогняного знака доведеться почекати, у другій — навіть трохи засмутитися через те, що очікуване не справджується, а в третій, вам конкретно "підвалить" фінансове щастя. Тож не варто хвилюватися: липень 2024 року точно принесе вам гарні вісті.
Телець
Особливих проривів очікувати не варто, але й неприємні ситуації поступово пом'якшуватимуться. Протягом місяця на вас очікує стабільний і звичний дохід, без неприємних сюрпризів.
Близнюки
Близнюкам не варто сподіватися на нудну стабільність, але й хороше теж не змусить на себе чекати. Початок місяця вас приємно потішить і здивує. Тільки реагувати на можливості від життя доведеться дуже вправно і стрімко, інакше можна пропустити хороші можливості.
Рак
У Раків вигорить щось хороше наприкінці липня 2024 року. Місяць має бути не найдинамічніший, хоча, для багатьох представників знака це період народження, І як би не дратувала вас мало динамічна ситуація періоду — знайте: вона окупиться сторицею!
Лев
У Львів буде гарний початок місяця, приблизно до середини періоду. Потім намічається спад, і можливо, навіть доведеться звертатися по медичну допомогу. Словом, місяць буде перспективним, але не весь період липня 2024.
Діва
Попри не найприємніший і найперспективніший початок липня 2024, третя декада стане для Дів справжньою манною небесною. Ви відчуєте твердий ґрунт під ногами, зрозумієте, що вся праця була виправдана і окупиться в перспективі сторицею. Для багатьох всерйоз замаячить підвищення на роботі або проривні контракти для бізнесу.
Ваги
У Терезів не найприємніший місяць. Ви відчуватимете нервозність і навіть страхи за майбутнє. Але знайте: більша частина з ваших страхів — усього лише ілюзія, хоча спочатку вам не буде так здаватися. Світло в кінці тунелю буде видно в останніх числах місяця і воно осяє собою все ваше життя!
Скорпіон
На Скорпіонів чекають хороші і дуже великі доходи. На вас чекає фінансовий прорив, на який ви так довго очікували і закликали у своє життя. Стабільність, і масштабне, якісне поліпшення грошових обставин дуже вас порадує!
Стрілець
Стрільцям доведеться економити в липні 2024 року. На вас чекає період прийняття і виховання терпіння. Не найпозитивніший досвід для Стрільців, які не терплять зволікання, але він, як і будь-який інший досвід, буде дуже корисним для вас. Згодом ви згадуватимете цей час із вдячністю.
Козеріг
На Козерогів очікують не найприємніші зміни, які призведуть до серйозних трансформацій життєвих і ментальних установок. Ви зрозумієте, що настав час на багато подій і досвід подивитися під зовсім іншим кутом і усвідомити важливість нових рішень, до яких вас підведуть події липня 2024.
Водолій
У Водоліїв у липні 2024 відбудеться грандіозне фінансове везіння, яке впливатиме навіть на серпень. Таке поєднання рідко випадає на один місяць, але, мабуть, настав час Водоліїв прожити грошовий зліт.
Риби
Риб очікує скрутне фінансове становище, яке доведеться долати самостійно, і важким рибкам це, звісно ж, не подобатиметься. Вас витягнуть із "мушлі" вашої неспішності та нерішучості, змусивши долати життєві перешкоди.