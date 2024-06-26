Эксперт рассказала, почему паре не стоит заниматься сексом до помолвки

Женщины придают интимной близости с мужчиной большое эмоциональное значение. В случае расставания после первой же ночи они чувствуют себя "отвратительно".

Заниматься сексом до того, как мужчина опустится на одно колено и сделает предложение руки и сердца, подарив заветное колечко, – большой риск, считает эксперт по сексу Луиза Перри. Об этом специалист, известная своими откровенными мыслями о близости, рассказала в эфире подкаста "The Diary Of A CEO".

В беседе с ведущим Стивом Бартлеттом она объяснила, что свидания — это "целая игра". Женщины часто чувствуют себя "отвратительно" после знакомства на одну ночь, поэтому им следует изменить свой стиль общения в отношении секса.

"Отсутствие социальных правил приводит всех к неудачам", — сказала она.

Луиза отметила, что женщины и мужчины часто оказывались в трудных ситуациях, потому что мужчины не знали, как правильно читать "социальные сигналы", тогда как женщины не могли сообщить, что они не хотят секса, потому что пытались установить границы.

"Многие молодые женщины соглашаются на случайный секс, даже если они этого не хотят. Это причиняет много страданий, потому что женщины, в частности, склонны испытывать более эмоциональную связь от секса, чем мужчины", — добавила Луиза.

Ссылаясь на исследования, гостья подкаста подчеркнула, что женщинам эмоционально плохо после разовой интимной близости. Она объяснила, что вместо того, чтобы "раскачивать лодку", женщины соглашались на случайный секс, а затем сталкивались с последствиями, особенно когда речь шла об алкоголе.

Перри также предположила, что ожидание секса во многом влияет на репродуктивную функцию. Она отметила, что если женщина не хочет от кого-то родить ребенка, то не стоит с ним спать:

"Заниматься сексом с мужчиной, от которого вы не хотите забеременеть, — это плохое решение и большой риск".

При этом эксперт понимает, что следовать ее совету непросто.

"В последние годы свидания превратились в "сложную игру". Вы должны найти подходящего человека, вы должны найти его в нужное время, вы должны обеспечить его приверженность. И, конечно, существует вся эта игра о том, что мужчины могут хотеть заняться сексом с большим количеством людей, а женщина хочет привязать мужчину, это действительно сложная игра, и общество придумывает способы ее регулирования", – говорит Перри.

В конце эпизода Луиза обратила внимание на отношение общества к порнографии. Она считает, что фильмы с рейтингом X следует запретить из-за того, насколько они опасны:

"Это эксплуатация и причинение огромного психологического и физического вреда".

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