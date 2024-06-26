Експертка розповіла, чому парі не варто займатися сексом до заручин

Жінки надають інтимній близькості з чоловіком великого емоційного значення. У разі розставання після першої ж ночі вони почуваються "огидно".

Займатися сексом до того, як чоловік опуститься на одне коліно і зробить пропозицію руки і серця, подарувавши заповітну каблучку, — великий ризик, вважає експертка із сексу Луїза Перрі. Про це фахівець, відома своїми відвертими думками про близькість, розповіла в ефірі подкасту "The Diary Of A CEO".

У бесіді з ведучим Стівом Бартлеттом вона пояснила, що побачення — це "ціла гра". Жінки часто почуваються "огидно" після знайомства на одну ніч, тому їм слід змінити свій стиль спілкування щодо сексу.

"Відсутність соціальних правил призводить усіх до невдач", — сказала вона.

Луїза зазначила, що жінки та чоловіки часто опинялися у скрутних ситуаціях, бо чоловіки не знали, як правильно читати "соціальні сигнали", тоді як жінки не могли повідомити, що вони не хочуть сексу, бо намагалися встановити кордони.

"Багато молодих жінок погоджуються на випадковий секс, навіть якщо вони цього не хочуть. Це завдає багато страждань, тому що жінки, зокрема, схильні відчувати більш емоційний зв'язок від сексу, ніж чоловіки", — додала Луїза.

Посилаючись на дослідження, гостя подкасту наголосила, що жінкам емоційно погано після разової інтимної близькості. Вона пояснила, що замість того, щоб "розгойдувати човен", жінки погоджувалися на випадковий секс, а потім стикалися з наслідками, особливо коли йшлося про алкоголь.

Перрі також припустила, що очікування сексу багато в чому впливає на репродуктивну функцію. Вона зазначила, що якщо жінка не хоче від когось народити дитину, то не варто з ним спати:

"Займатися сексом із чоловіком, від якого ви не хочете завагітніти, — це погане рішення і великий ризик".

При цьому експертка розуміє, що дотримуватися її поради непросто.

"В останні роки побачення перетворилися на "складну гру". Ви маєте знайти підходящу людину, ви маєте знайти її в потрібний час, ви маєте забезпечити її прихильність. І, звісно, існує вся ця гра про те, що чоловіки можуть хотіти зайнятися сексом із великою кількістю людей, а жінка хоче прив'язати чоловіка, це справді складна гра, і суспільство придумує способи її регулювання", — каже Перрі.

Наприкінці епізоду Луїза звернула увагу на ставлення суспільства до порнографії. Вона вважає, що фільми з рейтингом X слід заборонити через те, наскільки вони небезпечні:

"Це експлуатація і заподіяння величезної психологічної та фізичної шкоди".

Раніше Фокус писав, що в Китаї секс-ляльку оснастили ШІ.