Бьянка Цензори появилась на публике в бикини-невидимке

Бьянке грозит штраф в штате Калифорния за непристойный внешний вид и осознанное появление в общественных местах в очень откровенной одежде. Ее также могут внести в реестр сексуальных преступников.

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29-летняя Бьянка Цензори, жена американского рэпера Канье Уэста, рискует быть оштрафованной в Калифорнии из-за того, что она надевает, выходя на улицу. Знаменитость заявилась в ресторан Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, грубо нарушив дресс-код заведения, пишет Mail.Online.

В элитном ресторане, где гостей просят быть в деловой повседневной одежде, жена Уэста показала грудь. Австралийский архитектор мало что оставила воображению в едва заметном кожаном бюстгальтере, который лишь слегка прикрывал соски.

Бьянка дополнила свой крайне рискованный образ крошечными кожаными шортами. Не обращая внимания на других посетителей, она выпивала с друзьями.

Несколькими днями ранее Цензори вышла в крошечном серебряном бюстгальтере.

Однако крошечные кусочки ткани на груди были еще относительно скромной одеждой, поскольку девушка также прогулялась по Лос-Анджелесу в абсолютно прозрачном топе без белья, и все желающие могли без проблем рассмотреть то, что другие женщины предпочитают держать подальше от чужих глаз. Возле салона Melrose Tanning Company Бьянка была в бежевых стрингах и туфлях на каблуке.

Бейсболка с камуфляжным принтом скрывала ее короткие темные волосы, когда она уверенно шла обратно в машину после сеанса загара.

В соответствии с законодательством Калифорнии наряды Цензори подпадают под категорию непристойных. Раздел 314(1) Уголовного кодекса Калифорнии квалифицирует преступлением умышленное обнажение гениталий или обнаженного тела в общественном месте или в любом другом месте, где кто-то может быть оскорблен или раздражен.

Максимальное наказание – шесть месяцев тюремного заключения, штраф в размере до $1000 и обязательная регистрация в качестве сексуального преступника на срок не менее десяти лет.

Бьянке не впервой сталкиваться с подобніми рисками. В Италии и Франции, где она надевала не менее дерзкие предметі гардероба, местніе жители требовали от властей наказать девушку. Аналогичная реакция біла и на ее одежду в Японии.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори впервые отреагировала на публичное обвинение.