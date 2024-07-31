Без Бьянки: Канье Уэст сводил дочь в Диснейленд с толпой охранников

Рэпер сводил дочь в Диснейленд.

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47-летний рэпер Канье Уэст отправился со своей старшей дочерью, 11-летней Норт, в Disney California Adventure, однако с ними не было жены музыканта Бьянки Цензори, пишет Daily Mail.

Певец надел на прогулку белую толстовку с капюшоном и светлые спортивные штаны. Он завершил свой образ парой солнцезащитных очков. Прогуливаясь по тематическому парку, Канье также продемонстрировал свои титановые зубные протезы, которые, по слухам, стоили $850 тысяч.

Норт выбрала темную футболку и широкие спортивные брюки, а волосы собрала в простой хвост.

Отца и дочь сопровождали пять телохранителей, руководитель службы безопасности Disney, а также два VIP-гида.

Почему с ними не было Бьянки, история умалчивает. В последний раз Норт с мачехой и отцом видели, когда они втроем пришли на премьеру фильма "Дэдпул и Росомаха" в Лос-Анджелесе.

Бьянка, которую Ким Кардашьян, мать Норт, раньше просила одеваться поскромнее рядом с ее детьми, в этот раз проигнорировала просьбу бывшей жены Канье и нарядилась в своем привычном стиле. Она была одета в белую рубашку с длинными рукавами, нижнее белье телесного цвета и черные туфли на каблуке с ремешками. Свой причудливый образ без брюк она дополнила бежевой бейсболкой поверх темных волос.

Перед началом фильма Норт и Бьянка стояли рядом, и в какой-то момент Цензори нежно обняла девочку. Уэст стоял рядом с женой и дочерью в очереди за билетами в главном вестибюле кинотеатра.

У Норт, пожалуй, самые тесные отношения с отцом среди всех его четырех детей. Как и Канье, она увлекается музыкой и даже готовит первый альбом. Более того, она даже мечтала переехать в скромное жилье рэпера, променяв шикарный особняк своей матери на аскетичную квартиру Уэста.

По словам Ким, однажды Норт даже попортила диваны, лишь бы ее отпустили к отцу.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори появилась на публике в желтом бикини.