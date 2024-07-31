Без Б'янки: Каньє Вест повів доньку в Діснейленд із натовпом охоронців

Репер зводив доньку до Діснейленду.

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47-річний репер Каньє Вест вирушив зі своєю старшою донькою, 11-річною Норт, у Disney California Adventure, проте з ними не було дружини музиканта Б'янки Цензорі, пише Daily Mail.

Співак одягнув на прогулянку білу толстовку з капюшоном і світлі спортивні штани. Він довершив свій образ парою сонцезахисних окулярів. Прогулюючись тематичним парком, Каньє також продемонстрував свої титанові зубні протези, які, за чутками, коштували $850 тисяч.

Норт вибрала темну футболку та широкі спортивні штани, а волосся зібрала в простий хвіст.

Батька і доньку супроводжували п'ять охоронців, керівник служби безпеки Disney, а також два VIP-гіди.

Чому з ними не було Б'янки, історія замовчує. Востаннє Норт із мачухою та батьком бачили, коли вони втрьох прийшли на прем'єру фільму "Дедпул і Росомаха" в Лос-Анджелесі.

Б'янка, яку Кім Кардаш'ян, мати Норт, раніше просила одягатися скромніше поруч з її дітьми, цього разу проігнорувала прохання колишньої дружини Каньє і вбралася у своєму звичному стилі. Вона була одягнена в білу сорочку з довгими рукавами, спідню білизну тілесного кольору і чорні туфлі на підборах з ремінцями. Свій химерний образ без штанів вона доповнила бежевою бейсболкою поверх темного волосся.

Перед початком фільму Норт і Б'янка стояли поруч і в якийсь момент Цензорі ніжно обійняла дівчинку. Вест стояв поруч із дружиною і донькою в черзі за квитками в головному вестибюлі кінотеатру.

У Норт, мабуть, найтісніші стосунки з батьком серед усіх його чотирьох дітей. Як і Каньє, вона захоплюється музикою і навіть готує перший альбом. Ба більше, вона навіть мріяла переїхати в скромне житло репера, промінявши шикарний особняк своєї матері на аскетичну квартиру Веста.

За словами Кім, одного разу Норт навіть попсувала дивани, аби її відпустили до батька.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі з'явилася на публіці в жовтому бікіні.