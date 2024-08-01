"Воплощение женственности": 57-летняя Сальма Хайек показала стройную фигуру в купальнике (фото)

Поклонники Сальмы Хайек написали много лестных комментариев. Они отметили молодой вид и красоту актрисы.

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Мексиканская и американская киноактриса Сальма Хайек продемонстрировала свою шикарную фигуру в бикини, во время отдыха у бассейна. Звезда 31 июля поделилась с более, чем 28 миллионами подписчиков в Instagram новыми гламурными фотографиями.

Сальма плавала на надувном белом шезлонге в зелено-белом открытом купальнике с завязками. Свое потрясающее слайд-шоу актриса лаконично подписала на двух язаках — английском и испанском: "В ожидании августа!", подчеркнув, что кадры были сделаны в последний день июля. Ее темные влажные локоны были зачесаны назад. Актриса в кадрах принимала различные позы на фоне изумрудной воды бассейна.

Поклонники Сальмы в комментариях высказали свое восхищение ее молодой и "сногсшибательной" внешностью: "57 лет, и она по-прежнему одна из самых горячих женщин на Земле!", "Мне нравится твой костюм, два моих любимых цвета", "Прекрасно", "Просто красотка", "Бомба!", "Приезжай к нам на пляж", "Сальма, ты — воплощение женственности".

Известно, что Сальма Хайек замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри. Пара познакомилась весной 2006 года в Палаццо Грасси в Венеции. Они воспитывают 16-летнюю дочь Валентину Паломо Пино. 62-летний Анри также является отцом троих детей — 26-летнего сына Франсуа-младшего, 23-летней дочери Матильды, и 17-летнего сына Огюстена — от бывшей жены Доротеи Лепер и супермодели девяностых годов Линды Евангелисты.

Ранее, 24 июля, сообщалось, что Сальма Хайек приняла участие в эстафете олимпийского факела в Париже. Она продемонстрировала спортивный ансамбль, включая бело-оранжевый топ и брюки карго в тон.