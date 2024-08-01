"Втілення жіночності": 57-річна Сальма Гаєк показала струнку фігуру в купальнику (фото)

Шанувальники Сальми Гаєк написали багато схвальних коментарів. Вони відзначили молодий вигляд і красу актриси.

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Мексиканська та американська кіноактриса Сальма Гаєк продемонструвала свою шикарну фігуру в бікіні, під час відпочинку біля басейну. Зірка 31 липня поділилася з понад 28 мільйонами підписників в Instagram новими гламурними фотографіями.

Сальма плавала на надувному білому шезлонгу в зелено-білому відкритому купальнику із зав'язками. Своє приголомшливе слайд-шоу актриса лаконічно підписала двома мовами — англійською та іспанською: "В очікуванні серпня!", наголосивши, що кадри були зроблені в останній день липня. Її темні вологі локони були зачесані назад. Актриса в кадрах приймала різні пози на тлі смарагдової води басейну.

Шанувальники Сальми в коментарях висловили своє захоплення її молодою і "карколомною" зовнішністю: "57 років, і вона, як і раніше, одна з найгарячіших жінок на Землі!", "Мені подобається твій костюм, два моїх улюблених кольори", "Чудово", "Просто красуня", "Бомба!", "Приїжджай до нас на пляж", "Сальма, ти — втілення жіночності".

Відомо, що Сальма Гаєк одружена з французьким мільярдером Франсуа-Анрі. Пара познайомилася навесні 2006 року в Палаццо Грассі у Венеції. Вони виховують 16-річну доньку Валентину Паломо Піно. 62-річний Анрі також є батьком трьох дітей — 26-річного сина Франсуа-молодшого, 23-річної доньки Матильди і 17-річного сина Огюстена — від колишньої дружини Доротеї Лепер і супермоделі дев'яностих років Лінди Євангелісти.

Раніше, 24 липня, повідомлялося, що Сальма Гаєк взяла участь в естафеті олімпійського факела в Парижі. Вона продемонструвала спортивний ансамбль, включно з біло-помаранчевим топом і штанами карго в тон.