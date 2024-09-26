Женщина развелась с мужем после 40 лет брака и начала популяризировать наготу

Джилл Олбатт хочет своим примером вдохновить тех женщин, которые стесняются своего тела. Сейчас она собирает деньги на написание мотивирующей книги.

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60-летняя Джилл Олбатт из Бирмингема прославилась после того, как развелась с мужем после 40 лет брака и стала натуристкой, чтобы "спасти свою жизнь" и научить других женщин любить свое тело, пишет BirminghamLive.

В беседе с журналистами женщина призналась, что стеснялась своего тела с момента полового созревания, но сейчас решила положить этому конец.

За последние несколько месяцев Джилл посетила нудистские кемпинги, попробовала поплавать голышом и порисовать с натуры и даже играла на укулеле перед публикой, будучи обнаженной. Все это – в попытке преодолеть проблемы со своим телом.

Решение о разводе, который завершился в мае, далось миссис Олбатт непросто.

"Мы были вместе всю мою жизнь, но нам просто не хватило дороги. Мой бывший — хороший и милый мужчина, который очень меня поддерживает, так что дело было не в его поступках. Мой путь начался до того, как я рассталась с мужем. Я хотела прожить лучшую жизнь и быть независимой в своем теле. Это самое смелое решение, которое я когда-либо принимала, но когда вы расстаетесь с тем, с кем провели 40 лет, в вашей жизни появляется дыра. Ваша страховочная сетка исчезает. У меня не было собственной идентичности", – призналась Джилл, у которой есть двое детей – 40-летняя Джулия и 37-летний Том.

Став свободной Джилл прибегнула к необычному способу принять себя и заявить о себе.

"Для меня раздевание перед людьми олицетворяет полную свободу в вашем теле. Это потрясающее ощущение, но это самая странная вещь в мире для человека, который всегда был неуверен в своем теле. Я обнимаю людей обнаженной. Я свободная духом и женщина, которая не хочет стыдиться своего тела. То, как я отношусь к своему телу, все еще находится в процессе работы, но это очень помогает", – говорит она.

Джилл Олбат живет в ашраме на Бали Фото: BirminghamLive

Больше всего британку смущали ее большая грудь, растяжки на животе после родов, избыточный вес и шрам на животе от удаления опухоли. По ее словам, ее тело – не то, что европейское общество считает красивым.

"Образ тела влияет на все — стыд за свое тело может убить вас. Это может помешать вам ходить на прием к врачу и делать маммографию. Я не хотела, чтобы мои собственные чувства по поводу моего тела сдерживали меня", – подчеркнула Джилл.

Сейчас Олбатт, помимо исследования наготы, путешествует по миру. Она сейчас живет в ашраме на Бали в поисках духовных знаний и пытается собрать 1000 фунтов стерлингов на платформе GoFundMe, чтобы финансировать написание книги, призванной вдохновить других женщин чувствовать себя уверенно в обнаженном виде.

На написание книги Джилл вдохновили ее друзья, которые сказали, что она помогла им принять свое тело. Знаковой для нее стала и встреча с женщиной из Португалии, которая сделала мастэктомию и никогда не снимала одежду.

"Она увидела меня голой и тоже разделась. Это было прекрасно. Я пытаюсь узнать о духовности. Я на Бали в ашраме, где мне приходится одеваться скромно и носить саронг. Я изучаю, как духовность помогает женщинам чувствовать себя счастливыми в своей собственной коже", – рассказывает героиня.

Дети и бывший муж во всем поддерживают Джилл. Они не только остались друзьями, но и все вместе ездили в отпуск после развода:

"Они гордятся мной — но они гордились мной и раньше. Я люблю свою новую жизнь".

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