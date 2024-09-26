Жінка розлучилася з чоловіком після 40 років шлюбу і почала популяризувати наготу

Джилл Олбатт хоче своїм прикладом надихнути тих жінок, які соромляться свого тіла. Зараз вона збирає гроші на написання мотивуючої книги.

Related video

60-річна Джилл Олбатт з Бірмінгема прославилася після того, як розлучилася з чоловіком після 40 років шлюбу і стала натуристкою, щоб "врятувати своє життя" і навчити інших жінок любити своє тіло, пише BirminghamLive.

У бесіді з журналістами жінка зізналася, що соромилася свого тіла з моменту статевого дозрівання, але зараз вирішила покласти цьому край. За останні кілька місяців Джилл відвідала нудистські кемпінги, спробувала поплавати голяка і помалювати з натури і навіть грала на укулеле перед публікою оголеною. Усе це — у спробі подолати проблеми зі своїм тілом.

Рішення про розлучення, яке завершилося в травні, далося місіс Олбатт непросто.

"Ми були разом усе моє життя, але нам просто не вистачило дороги. Мій колишній — хороший і милий чоловік, який дуже мене підтримує, тож річ була не в його вчинках. Мій шлях почався до того, як я розлучилася з чоловіком. Я хотіла прожити краще життя і бути незалежною у своєму тілі. Це найсміливіше рішення, яке я коли-небудь ухвалювала, але коли ви розлучаєтеся з тим, з ким провели 40 років, у вашому житті з'являється діра. Ваша страхувальна сітка зникає. У мене не було власної ідентичності", — зізналася Джилл, у якої є двоє дітей — 40-річна Джулія і 37-річний Том.

Ставши вільною, Джилл вдалася до незвичайного способу прийняти себе і заявити про себе.

"Для мене роздягання перед людьми уособлює повну свободу у вашому тілі. Це приголомшливе відчуття, але це найдивніша річ у світі для людини, яка завжди була невпевнена у своєму тілі. Я обіймаю людей оголеною. Я вільна духом і жінка, яка не хоче соромитися свого тіла. Те, як я ставлюся до свого тіла, все ще перебуває в процесі роботи, але це дуже допомагає", — каже вона.

Джилл Олбат живе в ашрамі на Балі Фото: BirminghamLive

Найбільше британку бентежили її великі груди, розтяжки на животі після пологів, надмірна вага і шрам на животі від видалення пухлини. За її словами, її тіло — не те, що європейське суспільство вважає красивим.

"Образ тіла впливає на все — сором за своє тіло може вбити вас. Це може завадити вам ходити на прийом до лікаря і робити мамографію. Я не хотіла, щоб мої власні почуття з приводу мого тіла стримували мене", — наголосила Джилл.

Зараз Олбатт, крім дослідження наготи, подорожує світом. Вона зараз живе в ашрамі на Балі в пошуках духовних знань і намагається зібрати 1000 фунтів стерлінгів на платформі GoFundMe, щоб профінансувати написання книги, покликаної надихнути інших жінок почуватися впевнено в оголеному вигляді.

На написання книги Джилл надихнули її друзі, які сказали, що вона допомогла їм прийняти своє тіло. Знаковою для неї стала і зустріч із жінкою з Португалії, яка зробила мастектомію і ніколи не знімала одяг.

"Вона побачила мене голою і теж роздяглася. Це було прекрасно. Я намагаюся дізнатися про духовність. Я на Балі в ашрамі, де мені доводиться одягатися скромно і носити саронг. Я вивчаю, як духовність допомагає жінкам почуватися щасливими у своїй власній шкірі", — розповідає героїня.

Діти та колишній чоловік у всьому підтримують Джилл. Вони не тільки залишилися друзями, а й усі разом їздили у відпустку після розлучення:

"Вони пишаються мною — але вони пишалися мною і раніше. Я люблю своє нове життя".

Раніше Фокус писав про найголовніший міф щодо нудистів.