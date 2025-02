21 февраля 2025 года: преподобного Тимофея - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя оставлять дела незаконченными, также лучше не начинать новые. Если лед на реках уже растаял — это к теплой весне.

Related video

Что случилось 21 февраля:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Тимофея. Он был яростным христианином, искренне молился и проповедовал веру в Христа. За это Господь наградил преподобного Тимофея даром исцеления и пророчества.

Что нельзя делать 21 февраля:

переедать, употреблять алкоголь

оставлять дела незаконченными

Народные приметы и поверья:

тает снег — к скорому теплу

идет снег — к ранней весне

растаял лед на реках — к теплой весне

День ангела празднуют:

Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей

Родились 21 февраля:

1925 — Игорь Шамо (ум. 1982), украинский композитор, народный артист Украинской ССР;

1946 — Алан Рикман (ум. 2016), английский актер, режиссер, обладатель "Золотого глобуса" и др. наград;

1962 — Чак Паланик, американский писатель;

1996 — Софи Тернер, английская и британская актриса.

Также в этот день:

1784 — заложен город Николаев;

1925 — вышел первый номер газеты "The New Yorker";

1947 — в США появился фотокамера "Полароид";

1993 — в Донецке Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с жердиной в закрытом помещении — 6 м 15 см;

1995 — американец Стив Фоссет первый в мире пересек Тихий океан на воздушном шаре;

1998 — песня Селин Дион "My Heart Will Go On" вошла в топ чартов.

Также Фокус писал церковный календарь на февраль 2025 года