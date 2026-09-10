"Я слишком тупая": кто из звезд заговорил по-русски после 2022 года (фото)

После начала полномасштабного вторжения многие представители украинского шоу-бизнеса и медиапространства принципиально перешли на государственный язык. Однако со временем часть из них вновь вернулась к использованию русского языка в социальных сетях, на концертах или в интервью, что вызвало волну возмущения в обществе.

На фоне громкого скандала вокруг Насти Каменских, которая оправдала свой возврат к русскому языку "психосоматической костью" от украинского, Фокусисоставил список украинских звезд и медийных деятелей, которые до сих пор продолжают общаться на языке агрессора.

Потап и Настя Каменских

Дуэт регулярно оказывается в центре языковых скандалов. В частности, Каменских вернула русскоязычные песни в зарубежные туры и на фестиваль Лаймы Вайкуле, заявив об отсутствии языковых барьеров в "языке любви", а Потап столкнулся с петициями о лишении его звания заслуженного артиста из-за распространения русскоязычного контента.

Видео дня

"Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим по-русски, мы совсем забыли, что существует такое понятие, как… свобода", — говорится в видео, снятом этой парой.

Светлана Лобода

Хотя артистка и выпустила ряд украиноязычных треков ("Два незнакомца", "Киев-Ницца"), в соцсетях и на зарубежных концертах она продолжает исполнять русскоязычный репертуар, публично оправдывая это тем, что "язык нельзя отдавать властям РФ".

"Не русский язык убивает украинских детей и украинцев. Большинство жителей Украины говорит на русском языке. Русский язык не принадлежит российским властям. Если бы только российские власти говорили на русском языке, мы категорически не говорили бы на этом языке. Но миллионы людей по всему миру говорят на русском языке. Так сложилось", – заявила Лобода в интервью ВВС.

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Слава Каминская

Артистка, проживающая за рубежом, открыто защищает русский язык в сети и объясняет его использование в быту отсутствием необходимости изучать иностранные языки в её окружении.

"Я слишком тупая, чтобы выучить иностранные языки. У меня это не получается. Я занималась с преподавателями онлайн, ходила на курсы, но ничего не могу запомнить. Возможно, ещё и потому, что мы живём на юге острова Тенерифе, и здесь много эстонцев, латышей, белорусов. Здесь все общаются на русском, поэтому мне сильно напрягаться не приходится", — говорила певица.

Певица Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Олег Винник

Находясь в Германии, певец выступает против запрета русского языка, отказывается исключать русскоязычные хиты из репертуара и отстаивает своё право общаться на языке агрессора.

"Было бы неуместно сегодня, в настоящее время, вообще запретить общаться на русском языке. Это неправильно", — сказал Винник.

Певец Олег Винник Фото: Instagram olegg.vynnyk

Анастасия Приходько

Певица, которая ранее критиковала других за языковую позицию, вернулась к публикациям и написанию песен на русском языке. Это уже привело к отмене её концерта в Черновцах.

"Привет, я Анастасия Приходько и говорю на русском киевском диалекте. Есть вопросы?" — написала ранее певица.

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Юлия Литвиненко и Наталья Влащенко

Журналистки и интервьюерши продолжают вести социальные сети и отдельные YouTube-проекты ("Суперпозиция", "Власть vs Влащенко") на русском языке, предоставляя площадку для подобных высказываний.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Настя Каменских решила с юмором отреагировать на волну обсуждений, которая поднялась в сети после её недавнего резонансного интервью, в котором она рассказала о кисте, связанной с украинским языком.

Блогеры Кабриолетта (Анастасия) и её жених Андрей Мараховский не смогли снять видео на русском языке во Львове.

Кроме того, олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту Ярославу Магучих раскритиковали в Threads за то, что она общается на русском языке в повседневной жизни.