"Я занадто тупа": хто з зірок заговорив російською після 2022 року (фото)

Після початку повномасштабного вторгнення чимало представників українського шоубізнесу та медіапростору принципово перейшли на державну мову. Однак з часом частина з них знову повернулася до використання російської в соцмережах, на концертах чи в інтерв'ю, що спричинило хвилю обурення суспільства.

На тлі гучного скандалу довкола Насті Каменських, яка виправдала своє повернення до російської мови "психосоматичною кістою" від української, Фокус зібрав перелік українських зірок та медійників, які досі продовжують спілкуватися мовою агресора.

Потап і Настя Каменських

Дует регулярно втрапляє у мовні скандали. Зокрема, Каменських повернула російськомовні пісні в закордонні тури та на фестиваль Лайми Вайкуле, заявивши про відсутність мовних бар'єрів у "мові любові", а Потап зіткнувся з петиціями щодо позбавлення його звання заслуженого артиста через поширення російськомовного контенту.

"Боже, вибачте нам, будь ласка, що ми розмовляємо російською мовою, ми зовсім забули, що є таке поняття, як… свобода", — йдеться у відео, яке зняла пара.

Видео дня

Світлана Лобода

Хоч артистка й випустила низку україномовних треків ("Два незнайомці", "Київ-Ніцца"), у соцмережах та на закордонних концертах вона продовжує виконувати російськомовний репертуар, публічно виправдовуючи це тим, що "мову не можна віддавати владі РФ".

"Не російська мова вбиває українських дітей та українських людей. Більшість України розмовляє російською мовою. Російська мова не належить російській владі. Якби тільки російська влада говорила російською мовою, ми категорично цією мовою не говорили б. Але мільйони людей по всьому світу говорять російською мовою. Так трапилось", – заявляла Лобода в інтервʼю ВВС.

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Слава Камінська

Артистка, яка мешкає за кордоном, відверто захищає російську мову в мережі та пояснює її використання в побуті відсутністю потреби вчити іноземні мови в її оточенні.

"Я занадто тупа для опановування іноземних мов. Не дається мені. Я займалася з викладачами онлайн, ходила на курси, але не можу нічого запам'ятати. Можливо, ще і тому, що ми живемо на півдні острова Тенерифе і тут багато естонців, латишів, білорусів. Тут усі спілкуються російською, тож мені сильно напружуватися не доводиться", – говорила співачка.

Співачка Слава Камінська Фото: instagram.com/babaslavka

Олег Винник

Перебуваючи в Німеччині, співак виступає проти заборони російської мови, відмовляється виключати російськомовні хіти з репертуару та захищає своє право спілкуватися мовою агресора.

"Це було би недоречно сьогодні, на сьогоднішній день, заборонити взагалі спілкуватися російською мовою. Це неправильно", – казав Винник.

Співак Олег Винник Фото: Instagram olegg.vynnyk

Анастасія Приходько

Співачка, яка раніше критикувала інших за мовну позицію, повернулася до дописів та написання пісень російською. Це вже призвело до скасування її концерту в Чернівцях.

"Привіт, я Анастасія Приходько і розмовляю російською київською мовою. Є питання?" — написала раніше співачка.

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Юлія Литвиненко та Наталія Влащенко

Медійниці та інтерв'юерки продовжують вести соцмережі та окремі YouTube-проєкти ("Суперпозиція", "Власть vs Влащенко") російською мовою, надаючи майданчик для подібних висловлювань.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Настя Каменських вирішила з гумором відреагувати на хвилю обговорень, яка виникла в мережі після її нещодавнього резонансного інтерв'ю, в якому вона сказала про кісту від української мови.

Блогери Кабріолетта (Анастасія) та її наречений Андрій Мараховський не змогли зняти відео російською у Львові.

Крім того, олімпійську чемпіонку зі стрибків у висоту Ярославу Магучіх захейтили в Threads через спілкування російською в побуті.