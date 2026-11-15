Основные ошибки на собеседовании: вы неправильно отвечаете на вопрос "Расскажите о себе?"
Консультант по карьере Фара Шарги, которая более десяти лет занималась подбором персонала для Google, TikTok, Uber и The New York Times, рассказала, какие ошибки на неформальных встречах чаще всего лишают кандидатов шанса.
Конкуренция на рынке труда растет, поэтому личные контакты и рекомендации зачастую имеют большее значение, чем безупречное резюме. Однако, по наблюдениям Шарги, большинство соискателей не умеют превращать разговор в реальный шанс.
Ошибка № 1
Рассказ о себе на полчаса
Вопрос "Расскажите о себе" сбивает с толку практически каждого. Люди начинают перечислять все свои достижения подряд, и собеседнику не за что зацепиться для будущей рекомендации.
Шарги советует ограничиться 30 словами и построить ответ следующим образом:
- Кем вы являетесь сейчас? Одно простое предложение, например: "Я аналитик цепочек поставок".
- Что планируете? "Ищу возможности для роста" звучит слишком расплывчато, лучше конкретизировать: "Хочу… 1, 2, 3".
Ошибка № 2
Спрашивать о "типичном рабочем дне"
Когда наступает ваша очередь задавать вопросы, многие интересуются, как проходит обычный рабочий день. Шарги предупреждает: в ответ вы услышите лишь безликий перечень рутинных обязанностей.
Чтобы получить действительно ценную информацию, рекрутер рекомендует попросить собеседника рассказать историю, задав три вопроса:
"Когда вы вспоминаете кого-то из недавно принятых на работу сотрудников, с кем вам понравилось работать, какие его качества приходят вам на ум?". Это заставит собеседника назвать конкретные качества, после чего вы сможете привести пример из собственного опыта.
"Что сейчас происходит в отрасли, о чём, по вашему мнению, стоит знать?". Это позволит обменяться мнениями, продемонстрировать вашу осведомлённость и использовать полученные инсайты на следующих этапах отбора.
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