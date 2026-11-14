"Жизнь больше не доставляет удовольствия" – один трюк, как снова почувствовать себя живым

Взрослые все чаще чувствуют себя выжатыми, как лимон: новости, сроки и тревоги не оставляют места для простых радостей. Люди слишком погружены в смартфоны и забывают о мелочах, которые когда-то доставляли удовольствие.

"В последнее время я чувствую, что жизнь больше не доставляет удовольствия", – призналась она в эфире.

"Веселье — это не что-то необязательное"

Причины такого состояния автор видит в хронической усталости, информационном перегрузе и событиях в мире. В то же время, как она отмечает, наше эмоциональное состояние в значительной степени зависит от того, умеем ли мы ежедневно создавать положительные эмоции.

"Микромоменты веселья – я имею в виду смех, шалости, радость – имеют решающее значение для счастья и устойчивости", – подчеркнула Роббинс.

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Не прихоть, а необходимость

Развлечения, по ее словам, – это не пустая трата времени. Она напомнила, что, по данным клиники Мэйо (Mayo Clinic), смех помогает снимать стресс, уменьшать боль и укреплять иммунитет.

"Веселье – это не просто вариант. Веселье – это то, благодаря чему вы снова чувствуете себя живыми", – подытожила ведущая.

Одно небольшое изменение каждый день

Не нужно ждать праздников или грандиозных событий. Роббинс советует каждый день делать одну небольшую приятную вещь.

"Веселье не обязательно должно быть каким-то грандиозным представлением", – отметила она.

Мелочи способны кардинально изменить настроение. Это могут быть яркие носки

Сама авторша продемонстрировала это на практике: во время записи выпуска она сменила привычные черные очки на яркие авиаторы с розовыми линзами.

"Мне нравятся эти очки", – сказала Роббинс.

Подобные мелочи, пояснила она, способны кардинально изменить настроение: яркие носки, любимый трек во время мытья посуды или шутка перед рабочим совещанием.

Что говорят другие эксперты

Эту точку зрения разделяет автор книги Happiness Works: The Science of Thriving at Work – Джессика Вайс. По ее наблюдениям, самые счастливые люди не стремятся казаться слишком серьезными или "крутыми".

"Они активно ищут вещи, людей и занятия, которые зажигают их изнутри", – подчеркнула она.

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Роббинс убеждена, что счастье складывается из таких "кирпичиков", то есть из повседневных маленьких моментов радости и смеха.

"Разве вы не заслуживаете немного легкости?" – спросила она слушателей.

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