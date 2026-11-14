"Життя більше не приносить задоволення" – один трюк, як знову відчути себе живим

Дорослі дедалі частіше почуваються вичавленими як лимон: новини, дедлайни та тривоги не залишають місця для простих радощів. Люди надто занурені у смартфони й забувають про дрібниці, які колись приносили задоволення.

"Останнім часом я відчуваю, що життя більше не приносить задоволення", – зізналася вона в ефірі.

"Веселощі – це не опція"

Причини такого стану авторка бачить у хронічній втомі, потоці інформації та подіях у світі. Водночас, наголошує вона, наш емоційний стан значною мірою залежить від того, чи вміємо ми щодня створювати позитивні емоції.

"Мікромоменти веселощів – я кажу про сміх, дурощі, радість – є критично важливими для щастя та стійкості", – підкреслила Роббінс.

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Не примха, а потреба

Розваги, за її словами, не марнування часу. Вона нагадала, що, за даними клініки Майо (Mayo Clinic), сміх допомагає знімати стрес, зменшувати біль і зміцнювати імунітет.

"Веселощі – це не опція. Веселощі – це те, завдяки чому ви знову відчуваєте себе живими", – підсумувала ведуча.

Одна маленька зміна щодня

Чекати на свята чи грандіозні події не потрібно. Роббінс радить щодня робити одну невелику приємну річ.

"Веселощі не обов'язково мають бути якимось грандіозним дійством", – зазначила вона.

Дрібниці здатні докорінно змінити настрій. Це можуть бути яскраві шкарпетки

Сама авторка показала це на ділі: під час запису випуску вона змінила звичні чорні окуляри на яскраві авіатори з рожевими лінзами.

"Я люблю ці окуляри", – сказала Роббінс.

Схожі дрібниці, пояснила вона, здатні докорінно змінити настрій: яскраві шкарпетки, улюблений трек під час миття посуду чи жарт перед робочою нарадою.

Що кажуть інші експерти

Цю думку підтримує авторка книжки Happiness Works: The Science of Thriving at Work – Джессіка Вайс. За її спостереженнями, найщасливіші люди не прагнуть здаватися надто серйозними чи "крутими".

"Вони активно шукають речі, людей і заняття, які запалюють їх зсередини", – підкреслила вона.

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Роббінс переконана, що щастя складається з таких цеглинок, тобто зі щоденних маленьких моментів радості та сміху.

"Хіба ви не заслуговуєте на трохи легкості?" – запитала вона слухачів.

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