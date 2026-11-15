Головні помилки на співбесіді: ви неправильно відповідаєте на запитання "Розкажіть про себе?"

Конкуренція на ринку праці зростає, тож особисті контакти та рекомендації часто важать більше за досконале резюме. Проте, за спостереженнями Шаргі, більшість шукачів роботи не вміють перетворювати розмову на реальний шанс.

Помилка №1

Розповідь про себе на пів години

Запитання "Розкажіть про себе" збиває з пантелику чи не кожного. Люди починають перелічувати всі досягнення поспіль, і співрозмовникові нема за що вхопитися для майбутньої рекомендації.

Шаргі радить вкластися у 30 слів і побудувати відповідь так:

Хто ви зараз? Одне просте речення, наприклад: "Я аналітик ланцюгів постачання".

Одне просте речення, наприклад: "Я аналітик ланцюгів постачання". Що плануєте? "Шукаю зростання" звучить надто розпливчасто, краще конкретизувати: "Хочу… 1, 2, 3".

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Помилка №2

Питати про "типовий робочий день"

Коли настає ваша черга ставити запитання, багато хто цікавиться, як минає звичайний робочий день. Шаргі застерігає: у відповідь почуєте лише безбарвний перелік рутинних обов'язків.

Щоб отримати справді цінну інформацію, рекрутерка рекомендує попросити співрозмовника розповісти історію за допомогою трьох запитань:

"Коли ви згадуєте когось із нещодавно найнятих працівників, з ким вам сподобалося працювати, які його якості спадають на думку?". Це змусить назвати конкретні риси, після чого ви зможете навести приклад із власного досвіду.

"Що зараз відбувається в індустрії, про що, на вашу думку, варто знати?". Це дозволить обмінятися думками, показати вашу обізнаність і використати отримані інсайти на наступних етапах відбору.

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