В тариф Киевэнерго предлагают включить затраты на модернизацию арены Евровидения

Это позволит получить средства для ремонта электроустановок и линий электропередач возле Международного выставочного центра

Организационный комитет Евровидения во главе с вице-премьером Владимиром Кистионом рекомендовал включить в тариф компании "Киевэнерго" затраты на модернизацию электроснабжения Международного выставочного центра, в котором пройдет Евровидение-2017. Об этом пишут Украинские новости со ссылкой на протокольное решение комитета.

"Рекомендовать Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) совместно с Киевской городской государственной администрацией и компанией "Киевэнерго" провести мероприятия по включению в состав тарифа на электрическую энергию затрат, связанных с ремонтом электроустановок и линий электропередачи, необходимых для увеличения мощности присоединения к электросетям Международного выставочного центра", - говорится в документе.

Также в тариф предлагается включить затраты на покупку и установку комплектных трансформаторных подстанций для обеспечения подключения МВЦ по второй категории надежности электроснабжения.

КГГА поручено подготовить детальный план мероприятий о проведении ремонтной кампании и подключения электроустановок МВЦ до 10 января.

Напомним, Украина получила право принимать Евровидение-2017 в результате победы Джамалы на песенном конкурсе в Стокгольме.

Планируется, что конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу. Полуфиналы песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая.

Предполагается, что в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве примет участие рекордное количество стран - 43 участника.