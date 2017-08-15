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Главная » Деньги » Кабмин объяснил, как будут начислять субсидии безработным

Кабмин объяснил, как будут начислять субсидии безработным

Кабмин объяснил, как будут начислять субсидии безработным
www.companion.ua

Если человек трудоспособного возраста не работает, не служит в армии, не учится, то ему при оформлении субсидии с 1 мая засчитывается не больше двух прожиточных минимумов

15.08.17 211
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Безработным гражданам трудоспособного возраста во время оформления субсидии засчитывается не более двух прожиточных минимумов.

Об этом пишет пресс-служба правительства в Facebook.

Отмечается, что огромное количество украинских домохозяйств получает неофициальные доходы. При этом, как отмечают в правительстве, не уплачивая ничего в государственный бюджет страны, граждане хотят получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг - субсидию - в максимальном размере. 

До недавнего времени, информирует Правительственный портал, такая помощь предоставлялась безработным гражданам, что несправедливо по отношению к тем людям, которые работают официально, честно платя государству налоги.

"Поэтому зачислением двух прожиточных минимумов государство уравнивает социальную справедливость между теми, кто действительно нуждается в поддержке в оплате жилищно-коммунальных услуг, и теми, кто якобы не работает, но на какие-то то доходы живет", -  информирует Правительственный портал.

Таким образом, отмечают в правительстве, если человек трудоспособного возраста не работает, не служит в армии, не учится, то ему при оформлении субсидии с 1 мая 2017 года засчитывается не больше двух прожиточных минимумов - 3248 грн.

В правительстве уточняют, что это касается только трудоспособных лиц.

В то же время отмечается, что есть те, кто на самом деле находится в сложных жизненных обстоятельствах. И тогда комиссия при рассмотрении заявлений от таких претендентов на субсидию, если указанные обстоятельства действительно подтверждаются, может установить упомянутую государственную помощь с учетом одного (1624 грн), а не двух прожиточных минимумов.

"Решение о зачислении двух прожиточных минимумов людям трудоспособного возраста при оформлении субсидии призвано стимулировать население к труду и официальному трудоустройству. Таким способом государство борется с теневой экономикой и скрытой занятостью", - говорится в сообщении.

Напомним, украинцев, желающих получить субсидию, становится все больше.

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