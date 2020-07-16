С некоторым опозданием ознакомился с эпичной битвой Stopfake vs Zaborona. Если вы не знаете, что случилось - погуглите по ключевым словам. Если кратко - издание Заборона осмелилось обсуждать табуированную у патриотической общественности тему: дружественные отношения радикальных ультраправых и респектабельных уважаемых деятелей, далеких от правого радикализма, зато очень близких к соцсети Facebook и выполняющих для нее работу по отслеживанию в медиапространстве так называемых fakenews.

Даже в моей вполне рефлексирующей ленте обсуждение сводится к хамскому поведению Романа Скрипина (украинский журналист, один из основателей "Громадського", хейтерская запись которого в соцсети в отношении главреда издания Заборона активно обсуждается пользователями Facebook и не только - Ред) и, в основном, поливается помоями Заборона.

Они и "искатели нацистов в Украине", и "понаехали из Волгограда" (про вынужденную покинуть Украину из-за угроз в свой адрес главреда опального издания Катерину Сергацкову, уроженку РФ, принявшую украинское гражданство при Петре Порошенко — Ред), и "пророссийские левачки", и "методичка Кремля" — перечислять всплываюшие в комментариях ярлыки можно долго.

При этом нельзя сказать, что наезды полностью лишены оснований — я сам видел на страницах Забороны термин "непризнанные республики" в отношении "ЛДНР" на их странице, а что касается самого материала, посвященного "опасным связям" проекта Stopfake, там, среди прочего, есть и выводы, скажем мягко, высосанные из разных частей тела.

Но с каких это пор "искатели нацистов" — это смешно? Потому что это в русле российской пропаганды?

А если завтра российская пропаганда расскажет о том, что в Украине коррупция, вы тоже будете смеяться и отрицать?

На мой взгляд, эта тема заслуживает значительно более серьезного внимания. Я могу подробно разобрать аргументы самого Stopfake, по моему мнению, просто позорные. Но давайте пока не об этом. Глобально — вы что, всерьез предлагаете прятать голову в песок и делать вид, что проблемы активности ультраправых и закрывающей на нее глаза либеральной общественности не существует, чтобы не подыгрывать Кремлю?

Можно деликатно называть ультраправых "патриотами" и "ветеранами", можно даже выиграть суд, как "С14" выиграла у "Громадського", это легко и приятно.

Но вы сами хоть раз заходили в паблики ультраправых, читали их страницы? Я вчера потратил часок и почитал. Там все на поверхности (хотя паблик, который я просматривал закрытый и найти что-то конкретное непросто). Так вот, если что-то крякает, как утка, плавает, как утка и летает, как утка, сами знаете. Это не просто национализм.

Кстати, а где черта, как вы считаете? Для меня черта, отделяющая неонацистов от националистов - это расизм, отношение к Гитлеру, СС, рунам и тому подобной лабуде. У С14 с этим все, как у всех подобных им структур.

Или вы думаете, что пока эти ребята воюют с Россией, они имеют право на любой трэш, потому что они "на нашей стороне"?

Это мнение очень спорно. Потому что, во-первых, война в нынешнем формате может продлиться десятилетия и, во-вторых, сами ребята совершенно точно не ограничиваются борьбой с оккупантами, они находят время и на типичные для скинхэдов "развлечения" типа охоты на ЛГБТ, нацменьшинства или нападений на художественные акции, мирные собрания или лекции неугодных интеллектуалов.

Всеобщая ненависть украинского патриотического сегмента фейсбука к "левачкам" понятна, но нелепа. Относительно нормальный баланс в стране при полном отсутствии политической левой идеи и при таком жестком перекосе вправо невозможен.

Короче говоря. Очень плохо, что почти никто не решается говорить об этом, поэтому адекватные нормальные люди совершенно спокойно тусуются с активно эксплуатирующими ультраправую тематику и образность в своих текстах музыкантами Андреем Середой из группы "Кому вниз" или "Сокирой Перуна" (тут вообще трэш) и старательно не замечают рогов и копыт.

Но говорить об этом надо. Хоть многим и не хочется.

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