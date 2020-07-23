Полет нормальный? Украина Зеленского летит вниз, но выпала из окна гораздо раньше

Меня часто упрекают, мол, почему вы постоянно в публикациях пинаете папэрэдныкив, нельзя ли ругать Зеленского без обязательного пинка в адрес нашего далеко не идеального, но во всех смыслах замечательного Петра Алексеевича Порошенко?

Отвечаю: нет, нельзя, и вот почему. Фейсбучный патриотический дискурс сводится к тому, что глупое население, подбадриваемое "полезными идиотами Кремля" и его коварной агентурой, засевшей в зрадофильских СМИ, совершило роковую ошибку в 2019 году.

Считается, что мы, как будто, выбросились из окна 19-го этажа и летим вниз. "Несемось!"(с)

Я не стану оспаривать метафору "несемось" (хотя мне кажется более точным вариант "тонем"). Но у меня иная точка отсчета.

В рамках метафоры "несемось", при Зеленском мы действительно летим с 19-го этажа, но выбросились в окно намного раньше. Это очень важно понимать.

Нет смысла тосковать о счастливом времени, когда мы пролетали всего лишь 25-й этаж, например. Потому что ключевое — не высота этажа, а сам факт выброса из окна. И не надо рассказывать, что летели мы как-то иначе, что эффективнее тормозили в полете ушами и прочими частями тела, все это второстепенно.

Следовательно, до тех пор, пока общественность не осознает, что в полете мы находимся, самое позднее, с лета 2015 года ("дело бриллиантовых прокуроров"), нелепо рассказывать о том, что вы лично чувствовали себя намного спокойнее и увереннее, пролетая над 25-м этажом. Мол, верните нас туда. Даже если вас туда вернуть, все равно вы никак не избежите пролет 19-го этажа.

В общем, вы уже поняли. Без пинков нельзя. И дело не в равновесии или какой-то особой ненависти к нашим достижениям, просто я не вижу смысла обсуждать разницу восприятия полета на уровне 25-го или 19-го этажей.

Потому что я вас уверяю, все ключевые факторы, связанные с падением, мы легко обнаружим в недавнем прошлом: и брошенных на смерть солдат, и циничные попытки использовать трагедии для закручивания гаек, и беспредел (поли)милиции, и продажные суды, принимавшие политические решения в угоду власти.

И самое смешное (или не смешное) в том, что следующая власть, вполне вероятно, тоже будет сильно хуже Зеленского по патриотической шкале, но этот факт почему-то не мешает вам "раскачивать лодку".

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Публикуется с разрешения автора.