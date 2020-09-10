Поле чудес. Почему доходы от азартных игр станут палочкой-выручалочкой для местных бюджетов

Разрекламированная центральным правительством децентрализация принесла местным элитам не только чуть больше средств в региональный бюджеты, но и дополнительные обременения в виде целого ряда новых расходов, которые теперь переданы им от центрального бюджета.

Так что не нужно выглядеть Вангой, чтобы предсказать, что уже через два месяца, после окончания местных выборов, вместо повторения предвыборных лозунгов и речевок, новоизбранные и переизбранные мэры и депутаты всех уровней будут судорожно искать средства для решения коммунальных проблем. А вариантов, откуда брать деньги, очень мало.

Учитывая же тот факт, что, как говорят соцопросы, большинство мэров будет представлено оппозиционными силами, для новых местных властей отпадает самый доступный в сложившейся отечественной практике прошлых лет инструмент – финансирование по линии Кабмина через госбюджет.

Именно поэтому, попытки местных элит демонизировать азартные игры, предпринимаемые в довыборный период, после выборов сменятся строго противоположной риторикой. Местные элиты будут вынуждены привлекать операторов азартных игр на свои территории, ведь им же нужны дополнительные ресурсы для пополнения местных бюджетов. Ведь всем заинтересованным лицам точно известно, что 50% от платы за лицензии операторов оффлайн-казино и игорных залов идут в местные бюджеты тех населенных пунктов, где операторы будут открывать свой бизнес.

Правда, самые хитрые и политически подкованные представители регионального истеблишмента и тут имеют шанс "сохранить лицо", пойдя по уже проторенному в коронакризис пути: свалить весь негатив на центр, оставив себе зачет в виде денег в бюджет. Точно также, как с карантинными мерами – все проблемы, связанные с жесткими ограничениями местные политики перенаправляли в своей риторике на Кабмин, а вот ослабления, в виде механизмов адаптивного карантина, приписывали себе.

С игорным бизнесом все будет примерно также: публичная риторика будет в духе "на нас давит центр и потому мы вынуждены давать разрешения на открытия казино, но мы добились, чтобы половина денег шла в местный бюджет". Ведь мало кто из избирателей читает законы и знает, что все так было изначально предусмотрено, чтобы 50% лицензионного сбора от наземных казино и залов игровых автоматов оставалась на местах.

За какие же деньги развернется борьба? Какова цена вопроса?

По экспертным оценкам, нелегальный рынок азартных игр до их легализации имел обороты в пределах 40-100 млрд грн. В условиях легальности, по тем же оценкам, рынку потребуется примерно два года для выхода на треть от прежнего обьема нелегальных доходов. Это при консервативно-умеренном сценарии развития. При сегодняшнем курсе гривны и без каких-то резких форс-мажоров типа сегодняшнего фактора коронавируса.

Но есть одно "но". Нужна как минимум, пятилетка неизменности правил игры на этом рынке и стабильность в требованиях к получению лицензий игровыми заведениями.

Что же это за источники пополнения местных бюджетов от игорного бизнеса? Прежде всего, стоимость самих лицензий, которая сразу попадает в бюджет ( местные власти получают половину суммы).

Загибаем пальцы:

Для казино лицензия на 5 лет стоит 60 тысяч минимальных зарплат, то есть, 300 млн грн за казино в Киеве и 30 тысяч минимальных зарплат(150 млн грн) за казино в других городах.

За игорное оборудование придется заплатить отдельный ежегодный взнос:

– 175 минималок (875 тыс грн) за стол с рулеткой

– 90 минималок (450 тыс грн) за стол без рулетки

– 6 минималок (30 тыс грн) за игровой автомат

Зал игровых автоматов: 7,5 тысяч минималок (37,5 млн грн) за пятилетнюю лицензию. Плюс ежегодно шесть минималок за каждый автомат (30 тыс грн).

Далее – букмекерская деятельность: 30 тысяч минималок (150 млн грн) за пятилетнюю лицензию. Плюс ежегодно за каждый букмекерский пункт – 30 минималок (150 тыс грн)

Онлайн-казино: 6,5 тысяч минимальных зарплат (33,25 млн грн) за пятилетнюю лицензию.

Онлайн-покер: 5 тысяч минималок (25 млн грн) за пятилетнюю лицензию.

Половина денег за оффлайн-казино или зал игровых автоматов также по закону идет в местный бюджет.

Тем не менее, хотя бы приблизительно оценить возможный обьем доходов местных бюджетов от азартных игр пока что не берется никто. Такие цифры не озвучиваются в экспертной среде на публичном уровне. Причина – в "подвисшем" на стадии принятия законопроекте 2713-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей".

Документ этот зарегистрирован в Раде еще в середине июня, но так пока и не проголосован депутатами. И, пока он не стал законом, непонятно, как будет работать налогообложение азартных игр.

Когда же станут понятны правила игры, можно будет оцениить и размеры пирога, который станут яростно делить между собой местные бюджеты.