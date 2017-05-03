"Зрада" с "перемогой". Почему Закон "О рынке электроэнергии" не приведёт к конкуренции

Производители будут всё так же ограничивать производство электроэнергии и поддерживать высокие цены на неё

13 апреля парламент принял Закон "О рынке электроэнергии". Вокруг него развернулись споры в привычном украинском формате — "зрада" или "перемога". Попробую дать свою субъективную оценку.

Нет сомнения в том, что реформа рынка электроэнергии давно была нужна Украине. Действующая модель Оптового рынка электроэнергии была принята в 1996 году, на тот момент она являлась одной из наиболее прогрессивных в мире, к тому же введение единого оператора расчётов в лице ГП "Энергорынок" помогло решить проблему неплатежей в отрасли. Однако в нынешних реалиях модель безнадёжно устарела. Это чувствовалось ещё лет пять-шесть назад. Поэтому сам факт принятия нового закона стоит приветствовать.

Но дальше начинаются вопросы. Казалось бы, почему не согласиться с комментаторами, которые утверждают: ликвидация нынешнего посредника в лице ГП "Энергорынок" и закрепление практики прямых двухсторонних договоров между производителями и покупателями электроэнергии открывают прямую дорогу к повышению конкуренции. А это, в свою очередь, приведёт к снижению цен.

Но ведь не приведёт! Уменьшение стоимости электроэнергии возможно только при конкуренции между её производителями. Это принятым законом не стимулируется. Не будет конкуренции между производителями, не будет и стимула для уменьшения их расходов. Значит, не стоит ждать снижения цен. Мы же не поверим, что колбаса и сыр могут подешеветь из-за либерализации конкуренции на рынке продуктового ретейла. Фрагментарно и временно могут, но ненадолго, потом цены снова начнут расти.

Если производители комфортно себя чувствуют без конкурентных условий, в чём для них состоит стимул оптимизировать расходы и уменьшать цену? Ведь и так купят, и спасибо скажут. На рынке производства электроэнергии так всё и обстоит — государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" вместе с частным ДТЭК производят более 80% электроэнергии. По-видимому, не случайно представители этих компаний нахваливают новый закон. Производители будут не конкурировать друг с другом, а ограничивать производство электроэнергии и поддерживать высокие цены.

"Не будет конкуренции между производителями, не будет и стимула для уменьшения их расходов. Значит, не стоит ждать снижения цен. Мы же не поверим, что колбаса и сыр могут подешеветь из-за либерализации конкуренции на рынке продуктового ретейла"

Мы любим анализировать зарубежный опыт, в особенности европейский. Есть пример Болгарии и Эстонии, где снижения цен из-за конкуренции не произошло, равно как и вообще не получилось конкуренции. Наоборот, тарифы для населения в Болгарии и для предприятий в Эстонии выросли, незначительно отличаясь у разных дистрибьюторов, которые объясняли свою позицию тем, что цены у оптовых поставщиков слишком высокие и тоже мало отличаются.

В стратегическом плане проблемой является перекрёстное ценовое субсидирование на украинском рынке электроэнергии. Промпредприятия имеют намного более высокий тариф на электроэнергию, чем её себестоимость, тем самым покрывая разницу между тарифом для населения и себестоимостью производства электроэнергии. Результатом является неуклонное подорожание выпускаемой украинскими предприятиями продукции. В конечном итоге это отражается на гражданах, которые вынуждены приобретать её по высокой цене. Кроме того, сохранение перекрёстного ценового субсидирования консервирует ценовую неконкурентоспособность отечественной промышленной продукции.

Конечно, авторы Закона "О рынке электроэнергии" скажут, что, мол, это не должно быть их заботой. И будут по-своему правы — энергетиков волнуют собственные интересы, а не общие проблемы экономики Украины и её граждан. Но господа народные избранники должны были посмотреть на ситуацию комплексно, сквозь призму общей ситуации в экономике. Должны были, но не сделали. Почему?

Если вернуться к мировому опыту, то главным направлением реформ электроэнергетики за рубежом было внедрение конкуренции именно в области производства электроэнергии. Если это сочтут целесообразным у нас, тогда и стоит ждать снижения цены электроэнергии.

В общем, Закон "О рынке электроэнергии" нельзя назвать "зрадой". Но и на статус "перемоги" он совсем не тянет.