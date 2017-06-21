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Главная » Мнения » Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти
Юрий Божич
редактор издания "Восточный фарватер"
Юрий Божич редактор издания "Восточный фарватер"

Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти

Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти
Иллюстративное фото

О любвеобильном Оливере Стоуне, "безвольном" Мартине Хайдеггере и настораживающей Оксане Забужко

21.06.17 480
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Лучшее, что вообще может сделать интеллектуал для общества, это держаться подальше от власти, чтобы не превратиться в авантюриста, причастного к созданию в социальной атмосфере той гремучей смеси, последствия взрыва которой почти невозможно просчитать. А лучшее здесь и сейчас — быть диссидентом.

Если бы Оливер Стоун — американский режиссёр-оскароносец, о котором на днях стало известно не только, что он снял комплиментарную документалку о Путине, но и что вообще "просто любит диктаторов", был женщиной и жил в эпоху Гитлера, он бы, пожалуй, смог повторить судьбу не Лени Рифеншталь, а своей соотечественницы — Мидж Гилларс.

Считается, что любовь к немцу (почти роковая, с элементами свенгали-эффекта) привела эту подданную звёздно-полосатого флага в Третий Рейх, усадила в радиостудию и принудила вести среди прочих программу "Салли из "Оси". Из "Оси зла", если уж расшифровывать: Германия — Италия — Япония. Союзники, ожидавшие, когда же наконец в Нормандии начнётся операция "Оверлорд", были без ума от её голоса — ласкового и очень сексуального. Хотя это не мешало им называть госпожу Гилларс "берлинской сукой".

Мидж, как диджей, неизменно крутила самые последние хиты, сопровождая их грубыми пропагандистскими выпадами типа: "Зачем драться за коммунистов? Зачем драться за евреев?" Она намекала джи-ай на неверность их жён и невест, ведущих веселую жизнь за Атлантикой, пока сами они киснут в Европе в преддверии не славы, но смерти.

Последний раз Мидж вышла в эфир 6 мая 1945 года, за два дня до капитуляции Германии. Потом был арест и долгие годы заключения на родине. Затем преподавание немецкого, французского и музыки. Следом за этим смерть от рака толстой кишки.

"Беда начинается там, где интеллектуал (или тот, кто так о себе думает) вместо исследования о каннибале начинает обосновывать правильность выбранного тем пути"

Эта частная жизнь перебежчика в юбке не стоила бы того, чтобы о ней вспоминать, если бы речь шла о каком-то простом работяге, которого толкнули к предательству тяжёлые обстоятельства судьбы и естественное желание выжить в кровавой мясорубке. Однако в истории с Гилларс ничего подобного нет. Ею, как, полагаю, и Оливером Стоуном, двигал авантюризм. Плевать она хотела на обаяние фюрера, как Стоун — на притягательную силу целого сонма диктаторов (Кастро, Чавес, Путин), о которых он успел снять документальные фильмы. Дело не в этом. В другом.

Интеллектуалы вначале пытаются раздвинуть рамки на том поле, где они творят. Им нравится нарушать правила игры. Все скандальные романы — от "Тропика Рака" до "Полевых исследований украинского секса" — своим рождением обязаны именно таким "запретным желаниям". Не будь их, не вылейся они в высокую провокацию, мы бы, возможно, до сих пор восхищались исключительно наскальной живописью, поскольку ничего бы иного не ведали. И это тот случай, когда авантюризму следует спеть осанну.

Беда начинается в иной точке — там, где интеллектуал (или тот, кто так о себе думает) распространяет философию искусства на живую жизнь. Когда вместо исследования о каннибале он начинает с этим каннибалом брататься и водить реальную дружбу. Обосновывать правильность выбранного тем пути. Восхищаться прозорливостью нового кумира, а то и его гением. Без Джованни Джентиле не было бы итальянского фашизма (или уж во всяком случае его становление представляло бы собой куда более сложное предприятие). Да и германский нацизм — чем бы он был без знаменитой речи Мартина Хайдеггера перед рабочими Фрайбурга, которую философ закончил словами: "Человеку, в высшей степени преисполненному небывалой волей, нашему фюреру Адольфу Гитлеру троекратное "Зиг Хайль"!?

Вспомните, наконец, длинные "подписные листы" деятелей российской культуры в поддержку "позиции президента Путина по Крыму". Ну да, "Бурановских бабушек" к интеллектуалам явно не отнесёшь, но последних в этом "синодике" тоже хватает. И как раз они сделали возможными аннексию Крыма и войну в Донбассе. Они согласились обратиться к своему народу языком власти — казённым, наглым, извращённым, с выхолощенным смыслом (почитайте "Язык Третьего Рейха" Клемперера — аналогии тут же вспыхнут в вашем мозгу). Они не только с усердием шлюхи обслужили власть. Они создали — этим и другими подмётными письмами, кучей выступлений в медиа — тот кошмарный климат, который бы власть никогда не смогла сотворить в одиночку, без их участия.

"Российские интеллектуалы с усердием шлюхи обслужили власть. Они создали — "крымским" и другими подмётными письмами, кучей выступлений в медиа — тот кошмарный климат, который бы власть никогда не смогла сотворить в одиночку"

Какое это имеет отношение к Украине? Я бы сказал — настораживающее.

Отечественные интеллектуалы в некотором смысле переходят на язык власти, тем самым как бы демонстрируя единство с ней. Например, о безвизе — событии, безусловно, важном, но требующем скорее обсуждения, чем продолжительных оваций, они говорят зачастую так, точно тексты им писали спичрайтеры с Банковой. Всё настолько высокопарно, что кажется убогим и заставляет вспомнить цитату из Фаины Раневской: "Даже под самым пафосным хвостом павлина всегда скрывается обыкновенная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа".

Меня как-то резанула фраза из поста Оксаны Забужко: "Мой народ выходит из рабства". Это о безвизе, разумеется. Я даже не понял поначалу — чем. Потом дошло: параллелями! Со спичами президента, который при закрытии "ВКонтакте" и иже с ним выразился столь же выспренне: "Мой народ способен прожить без подконтрольных ФСБ соцсетей". "Мой народ…" Вот странность-то какая… И ведь это не отсылка к Моисею (Let my people go!) и не сочный текст "Тартака". Всё ведь на полном казённом серьёзе. Этак "одухотворённенько".

Не заметить фальши в словах Порошенко трудно. Гораздо труднее — в словах Забужко. Ещё труднее — в связи между их тирадами. Это прокрустово ложе совместного с властью "прозрения" настораживает. И, как мне кажется, свидетельствует об определённой нездоровой атмосфере в стране. Пожалуй, прав историк Ярослав Грицак, который на днях сказал: "Снова пришло время для морального диссидентства. Украине нужны люди, способные плыть против течения".

Думаю, в значительной степени он адресовал свои слова украинским интеллектуалам. Если, конечно, такие ещё остались.

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