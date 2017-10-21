Лодка Порошенко. Почему украинцы не видят внятной альтернативы нынешней власти

Кто выиграл, а кто проиграл в протестах 17.10.17? На первый взгляд, победила Банковая. Вяленький протест не превратился в общенародное движение, а очередной "Киев вставай" мало кого убедил.

Власть, окружившая себя спецназом в лучших традициях "попэрэдныкив", хоть и не продемонстрировала особых зрелищ, все же частично удовлетворила требования в хлебе.

Отсутствие массовой поддержки активистов объясняют по-разному: апатия и общее разочарование в политике, скандальные и одиозные персонажи среди организаторов, нежелание быть на подтанцовке в их шоу.

Но мне кажется, основная проблема в другом: в отличие от осени 2013 года, украинцы не видят внятной альтернативы нынешней власти. Тогда перевыборы (как выход из кризиса) казались отличным вариантом, а сейчас нет. Дальше опять выборы и там будут все те же на манеже. Или даже еще хуже. Получается, нет смысла майданить?

И со списком требований - сложности. В них обыватель мало разбирается. Не каждый депутат в их нюансах ориентируется.

У Порошенко в такой ситуации есть три варианта.

Возглавить

"Танцы вокруг депутатской неприкосновенности для президента кажутся настоящим подарком: как бы ни развивались события, он в выигрыше"

Конечно, это только первый шаг к отмене неприкосновенности, впереди рассмотрение в Конституционном Суде, потом возврат в парламент и голосование уже по существу, но так или иначе Петр Алексеевич получил пас от оппозиции.

Если в конечном итоге депутатскую неприкосновенность отменят, то президент радостно предъявит очередную выполненную реформу и заодно ослабит парламент, в котором некоторые фракции станут еще более сговорчивыми. Если не отменят, тоже не беда - у Банковой появится тема для троллинга оппонентов: "Вы же сами хотели отменить депутатскую неприкосновенность, что же вы теперь включили задний ход?"

В этой связи некоторые даже заподозрили организаторов протестов в договорняке с президентом. Я в этом сильно сомневаюсь: слишком велики амбиции у Саакашвили и Тимошенко, чтобы они добровольно согласились быть пешками в игре Порошенко. Да и что он может предложить им взамен?

Тянуть

Не стоит забывать про остальные требования: антикоррупционный суд и новый закон о выборах. Если бы мы имели дело с договорняком, такие темы президент ни в коем случае не стал бы выносить в публичную плоскость.

Со специализированным антикоррупционным судом ему вообще пришлось вытерпеть унижение от западных партнеров. Еще месяц назад Порошенко рассказывал о том, что никакой отдельный антикоррупционый суд не нужен (мы же не Уганда), нам нужны палаты в рамках уже существующих судов. Но на Западе этим не впечатлились, Венецианская комиссия соответствующий законопроект забраковала.

Да, аналогичный законопроект про антикоррупционный суд тоже не одобрили, но зато уточнили, что он может быть взят за основу будущего документа, появления которого несговорчивые "венецианцы" ждут от самого президента в ближайшее время.

Намек прозрачен: давайте обойдемся без показательных выступлений с рабочими группами, не нужно перекладывать ответственность на парламент. Хватит тянуть резину, Петр Алексеевич.

Но Порошенко сделал вид, что не понимает. На своей странице в фейсбуке он заявил: "Чекаю від парламенту, щоб вони напрацювали законопроект, який відповідатиме Конституції, передбачатиме прозору процедуру відбору кандидатів до антикорупційного суду".

В переводе с венецианского: это не я, это они тянут резину. Вряд ли подобное поведение порадует западных партнеров, но кто сказал, что их вообще что-то должно радовать в нашем поведении?

Провалить

Что касается нового выборного закона с открытыми пропорциональными списками без мажоритарки, то президенту он категорически не подходит, хотя Петр Алексеевич обещал этого добиться еще в своей предвыборной программе весной 2014 года.

"Даже если БПП и НФ решат объединиться в очередного гибридного кадавра типа НУ-НС (а это вполне вероятно), то без мажоритарки им большинство в будущем парламенте не светит"

По дороге на Банковую он, естественно, "забыл" о своем обещании. Ведь практически все мажоритарщики попали в "коалицию Шредингера", которая уже полтора года то ли жива, то ли мертва. Логика – проста. За счет "гречки" можно победить в каком-то округе, но не в целой стране. С учетом нынешних рейтингов, для "Блока Петра Порошенко" и "Народного Фронта" перспектива на выборах с открытыми пропорциональными списками и без мажоритарки выглядит удручающе.

Тут никакой просроченный Охендовский не поможет, сколько орденов ему ни вручай. Поэтому коалиция будет держаться за нынешний закон о выборах изо всех сил.

Нам, конечно, расскажут, что президент ни в чем не виноват, это мажоритарщики такие нехорошие, поэтому не голосуют за новый закон. Впрочем, эти мажоритарщики, по странному стечению обстоятельств, повторюсь, пребывают в составе БПП, но разве президент отвечает за депутатов в блоке имени себя, он же не деспот.

Тезисы известны: раскачивать лодку нельзя, реформы быстро не делаются (хотя сам Порошенко уверял четыре года назад, что реформы только так быстро и делаются или не делаются вообще).

Но если общество не будет давить, нового закона не будет, а мы никогда не выйдем из замкнутого круга бесконечных бессмысленных выборов. Лодку этот вариант устроит. А вас?