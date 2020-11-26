Отменить карантин выходного дня через суд. Сможет ли бизнес взыскать с государства свои убытки?

А сейчас я загляну в свой юридический хрустальный шар и предскажу результат этого захватывающего действа.

Но сперва напомню, что всего каких-нибудь три месяца назад Конституционный Суд уже выносил решение по схожему вопросу. Так, КСУ установил, что ограничение конституционных прав граждан недопустимо, если речь не идет об условиях чрезвычайного или военного положения. Ограничения же могут устанавливаться лишь одним нормативным актом – законом.

Только плевать Кабмину и на решение Конституционного Суда, и на саму Конституцию. Из смачного правительственного плевка и родилось нелепое постановление о карантине выходного дня.

Тут бы правоохранителям встрепенуться и внимательно приглядеться к гражданам из Кабмина, допустившим умышленное неисполнение решения КСУ. А это знатный повод для регистрации уголовного производства по четвертой части 382-й статьи УК Украины.

За подобное у нас карают лишением свободы на срок от трех до восьми лет. То есть должны бы карать, но правоохранительная система лежит себе, издает неприличные звуки и тихонечко остывает.

"Катастрофическая ситуация с заболеваемостью требует экстренных мер!", — заметят ответственные граждане. А я разве спорю? Только ведь если ограничения права граждан затрагивают, то собирайтесь на пленарное заседание и принимайте необходимые законы. И никаких проблем.

Что же случится дальше? Кабмин попросту отменит свое постановление накануне принятия решения, а после вынесет новое, но с такими же ограничениями. В этом случае КСУ будет вынужден закрыть производство.

Если же положения о карантине выходного дня признают неконституционными, то смогут ли предприниматели взыскать с государства понесенные убытки?

Законодательных предпосылок для этого предостаточно. Часть третья 152-й статьи Конституции Украины, к примеру, гласит, что материальный и моральный вред, причиненный физическим и юридическим лицам актами и действиями, признанными неконституционными, возмещается государством в установленном законом порядке.

Многое зависит от судебной практики. Подождем – увидим.

То есть, правительство жалуется на то, что бюджет оскудел, а потом создает предпосылки для того, чтобы предприниматели, которые могли бы платить налоги, вполне справедливо выбивали компенсации. По-моему, там засели какие-то гении.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.