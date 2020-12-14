Благие намерения до Гааги доведут. Как политики подложили свинью украинским добровольцам

На минувшей неделе прокурор Международного уголовного суда (МУС) выступила с официальным заявлением о завершении предварительного исследования ситуации в Украине

Попробуем разобраться, что это значит. Но, прежде всего, выясним, кто такая прокурор МУС госпожа Фату Бенсуда и как наши стратегические партнеры относятся в Международному уголовному суду.

С одной стороны, все страны ЕС и Латинской Америки, большинство стран Африки, а также Канада, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия ратифицировали Римский статут, признав юрисдикцию суда.

С другой — Израиль, как и США, не признает юрисдикции МУС. Так же поступают Китай, Россия, Индия, Турция, Индонезия, Азербайджан и многие другие страны в Азии и Африке.

Страны, которые часто воюют, с подозрением смотрят на "Гаагскую Фемиду" и не признают ее юрисдикции над своими военными. Ибо признание права судить своих граждан в далекой Гааге в суде с сомнительной демократической легитимностью — это, по их мнению, означает подрывать основы национальной безопасности.

В этом году Белый дом отменил визы и запретил въезд в США работникам и судьям МУС, которые начали расследовать обвинения американских солдат в преступлениях против человечности и военных преступлениях, которые те могли совершить в Афганистане.

А теперь несколько слов о госпоже прокуроре. Карьеру госпожа Бенсуда сделала, когда президентом Гамбии стал Яйя Джамме, известный своей коррупцией, произволом и нарушением прав человека. При нем она была юридическим советником, министром юстиции и генеральным прокурором.

Именно после такой блестящей карьеры в правительстве президента-диктатора, госпожа Бенсуда перешла в учреждения международной уголовной юстиции, начав с должности юридического советника в Международном трибунале по Руанде.

Наверное, вершиной ее карьеры на этом поприще можно считать введение против нее персональных санкций США: 2 сентября текущего года правительство США внесло ее в список запрещенных лиц (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) (как раз после конфликта с МУС, иниууиировавшим преследование подозреваемых в военных преступлениях американских соддат в Афганистане, о чем говорилось выше- Ред).

По иронии судьбы, это тот самый санкционный список Вашингтона, в который попали лица, причастные к аннексии Крыма и российской агрессии против Украины. То есть другими словами, потенциальные подследственные госпожи прокурора МУС.

Теперь, немного напомнив украинским гражданам, что именно представляет из себя "Гаагская юстиция", как к ней относятся наши друзья, партнеры и враги, и кто такая госпожа прокурор МУС, время перейти к анализу самого заявления. В нем офис прокурора утверждает, что преступления против человечности и военные преступления совершали разные стороны конфликта в Украине, и эти преступления достаточно серьезные, чтобы подпадать под юрисдикцию МУС.

Поскольку полномочия госпожи прокурора подходят к концу, она решила по возможности завершить начатые расследования и передать на рассмотрение суда или закрыть. Украинский кейс попал а первую категорию. Но опасность его именно в том, что МУС может принять его к рассмотрению. И тогда в Украине начнутся проблемы.

Потому гипотетические приговоры по различным Гиркиным, а также российским чиновникам, которых МУС может обвинить в совершении преступления против человечности или военных преступлений, останутся без прямых юридических последствий для этих лиц. РФ не ратифицировала Римский статут и не признает юрисдикцию МУС.

Более того, Россия недавно отозвала свою подпись под этим международным соглашением. А украинский парламент, наоборот, признал ad hoc юрисдикцию "Гаагской Фемиды" в событиях, связанных с российской агрессией и аннексией Крыма.

Это означает, что первая и основная мишень "гаагского правосудия" — именно украинские добровольцы, которые не имели статуса комбатантов в войне с Россией.

Специально для Юрия Луценко и других украинских политиков-невежд из самых патриотических фракций всех времен и народов, которые верят, что заявлением ВР от 4 февраля 2015 они ограничили юрисдикцию МУС "преступлениями против человечности и военными преступлениями высших должностных лиц Российской Федерации и руководителей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", напомню, что часть 2 статьи 44 Процессуальных Правил Суда (Rules of Procedure and Evidence) прямо и однозначно запрещает такие "хитрости":

"Если государство сообщает секретарю (Registrar) Суд о своем намерении представить заявление о принятии юрисдикции, Секретарь информирует соответствующее государство, что подача такого заявления влечет признание юрисдикции в отношении ВСЕХ преступлений, имеющих отношение к соответствующей ситуации".

И если предположить, что МУС признает, что отдельные военные преступления совершали как боевики сепаратистов, так и бойцы ДУК Правый сектор (которые с точки зрения международного права никогда не были военными, а, следовательно, участвовали в вооруженном конфликте, как гражданские лица), то боевики и в дальнейшем спокойно жить на территории РФ или ЛДНР, а украинских добровольцев их родина будет вынуждена выдать Гааге, как Косово недавно вынуждено было выдать МУС своего бывшего президента Хашима Тачи, хоть и имевшего среди косоваров статус героя войны, однако подозреваемого гаагским трибуналом в совершении военных преступлений.

Поэтому, мне совершенно непонятно, почему украинские патриоты так обрадовались последнему заявлению прокурора МУС. Мы действительно мечтаем, чтобы наши добровольцев судили в Гааге?

Перевод Фокуса.

Первоисточник на языке оригинала.

Публикуется с согласия автора.