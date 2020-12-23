Ударят по карману. Кого, и за какие нарушения будут штрафовать согласно закону о языке?

Предлагаю быстренько разобраться со штрафами за нарушение Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного" и контрмерами в виде законопроекта от депутатов из "Слуги народа",предлагающих отменить штрафы за его нарушения.

Кто, кого и за что будет штрафовать? Что хотят, а что не хотят отменять законотворцы? А вот сейчас и выясним!

Итак, мы имеем два вида ответственности.

⏺ Первая – административно-хозяйственные санкции. Предусмотрены 57-й статьей соответствующего закона и актуальны уже с шестнадцатого января 2021-го.

Распространяется это "счастье" на субъектов хозяйствования. То есть под ударом, в данном случае, оказываются юридические и физические лица из числа предпринимателей.

Удумает, к примеру, парикмахер гражданина на русском или венгерском языках обслужить, а уполномоченный по защите государственного языка за это на владельца салона красоты штраф наложит. Если, конечно, подобное в текущем году уже случалось. А размер штрафа – от 5100 до 6800 гривен.

Вторая – административная ответственность. Предусмотрена статьями 188-52 и 188-53 КУоАП, которые в силу вступят шестнадцатого июля 2022-го.

Тут уже физические лица несут ответственность за нарушение соответствующего закона во всех сферах общественных отношений, а также за повторное невыполнение требований языкового омбудсмена. Размер штрафа – от 1700 до 11900 гривен.

Иными словами, за все то же обслуживание на русском или другом языках, кроме государственного, но уже в середине лета 2022-го, уполномоченный по защите государственного языка накажет уже самого парикмахера.

Сами видите, что штрафы по отечественным меркам, людоедские. К счастью, законопроект № 4528, поданный нардепами от "Слуги народа", предлагает отменить штрафы, перечисленные выше. И если к июлю 2022-го они вполне могут успеть, то до конца года нынешнего справятся едва ли.

Жаль, что вопрос об отмене наказания за нарушение "языкового" закона в сферах образования, науки, культуры, книгоиздания, здравоохранения, а также информации для общего ознакомления, в законопроекте не поднят.

Все перечисленное, надо полагать, слуг народа вполне устраивает. А это значит, что шансов на отмену таких штрафов у нас пока нет.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.