Учитесь нарушать правила. Как дешевая электроника спасла элитные швейцарские часы

Как найти выход из безнадежного положения в большом бизнесе. Вот пример с часами Swatch: как они выползли из глубокой бизнес ямы.

Однажды на Швейцарию надвинулись черные тучи, и пришло страшное время, когда на рынок были выброшены миллионы кварцевых дешевых японских часов.

И вот, пребывая на самом дне коммерческих неудач, а впереди ждала вообще полная безысходность, компания Swatch могла бы и дальше продолжать по-прежнему в экономической агонии изготовлять свои знаменитые механические швейцарские часы. И безнадежно пытаться конкурировать с новыми лидерами мировой часовой отрасли, которые стали процветать на гребне ново-модной электронной волны.

Но, видно, швейцарцы догадывались, что где-то в мире существуют выигрышные "Двухходовые комбинации". А именно, специально отступить чуть-чуть назад, чтобы, разбежавшись, достичь цели, и в два прыжка обыграть конкурентов.

И вот, они решились на беспрецедентный шаг, нарушив многовековую швейцарскую традицию производства лучших в мире механических хронометров со своими дорогущими турбийонами.

Ведь, перейти на примитивные "позорные" электронные часы на дешевых батарейках, считалось крайне недостойным их знаменитого ремесла.

Как проклятье. Как измена Родине.

И тогда, уже от отчаяния, эти дальновидные часовые комбинаторы начхали на свои моральные традиции, и приступили к изготовлению "низкопробной" электронной продукции.

За пару лет они продали десятки миллионов дешевых молодежных моделей электронных часов, заработав сотню-другую миллионов долларов.

И лишь потом, накопив жирок…, — что сделали?… Правильно! Выкупили обратно часовые фабрики у своих нерасторопных высокомерных "механических" конкурентов, находившихся по-прежнему в зоне стихийного бизнес-бедствия.

И, как ни в чем не бывало, вернулись к "высокому часовому искусству". Теперь у них есть две линейки часов — дешевые и дорогие.

Они счастливы, довольны и богаты.

Еще несколько лет назад казалось, что они потеряли все! Не осталось ни денег, ни заводов, ни будущего.

А теперь у них появились и деньги, и большой бизнес и перспективы.

Учитесь нарушать правила и временно менять ход событий в свою пользу.

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