Право силы. Как в Украине хотят сделать антиутопию былью с помощью закона о языке

В 1992 году южноафриканский писатель еврейского происхождения Дэн Джейкобсон написал роман в жанре альтернативной истории под названием "Богобоязненный".

Он изобразил средневековую Европу, где господствующей религией является иудаизм. Малочисленные христиане, именуемые в романе "христоверами" находятся в положении изгоев и маргиналов. Иудеи притесняют и угнетают христоверов точно так же, как в реальной истории Европы христиане притесняли и угнетали евреев.

В 2016 году британская писательница (тоже еврейского происхождения, но в данном случае это не важно) Наоми Алдерман написала роман в жанре антиутопии под названием "Сила".

Там вследствие мутации сначала у девочек, а потом и у взрослых женщин формируется орган, способный испускать мощные электрические разряды. Женщины становятся сильнее мужчин и получают возможность доминировать над ними. Вскоре женщины начинают притеснять и угнетать мужчин точно так же, как раньше мужчины притесняли и угнетали женщин.

Одна религия не лучше другой, один пол не лучше другого, наглядно объясняют Джейкобсон и Алдерман. Человеческая природа такова, что если у какой-то группы есть сила, она использует ее в корыстных целях.

О каком бы признаке речь ни шла, религиозном, половом, этническом, языковом и т.д., если одна группа в недостаточно развитом обществе имеет преимущество в силе над другой, она непременно будет доминировать, притеснять и угнетать.

Этот текст посвящается сегодняшнему вступлению в силу очередной нормы закона № 5670-Д.

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