Вырвали язык. Почему 16 января может стать черным днем для украинской прессы

16 января вступили в силу очередные нормы "закона о тотальной украинизации" № 2704-VIII. Результат впечатляющий: большинство русскоязычных версий и без того немногочисленных украинских журналов и газет в одночасье прекратили свое существование.

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Сторонников окончательного решения языкового вопроса и полного вытеснения русского языка из всех сфер общественной жизни Украины этот факт, безусловно, радует. Что до противников радикальной украинизации, то в масс-медиа их голоса теперь практически не слышны.

На днях меня попросили дать комментарий русскоязычному телеканалу "Дом", который считается рупором нынешней власти и несмотря ни на что продолжает вещать на русском. Кстати, любопытный прецедент: все СМИ равны перед законом, но некоторые более равны, чем другие. Оруэлл в чистом виде.

Пять минут я рассказывал по видеочату о том, что языковой закон нарушает статьи 10 и 24 Конституции Украины – там, если вы вдруг не знаете, черным по белому написано, что государство гарантирует свободное развитие русского языка и что привилегии и ограничения по языковому принципу недопустимы.

Говорил, что отсутствие прямых запретов на использование русского не должно вводить в заблуждение: не разрешать — означает запрещать. Объяснял, что вердикт Конституционного суда, не увидевшего в положениях закона № 2704-VIII нарушения Основного закона страны, свидетельствует не об отсутствии дискриминации, а об отсутствии правосудия.

В результате комментарий пустили в эфир в настолько обрезанном виде, что от него по существу ничего не осталось. Звучал он так, будто никаких возражений по поводу языковых ограничений в работе СМИ, у меня нет. И уж тем более ничего плохого не увидел в них провластный телеканал "Дом".

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Обещания президента Зеленского и его слуг народа пересмотреть языковой закон оказались пустым звуком.

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Восемь лет назад, когда бушевал Евромайдан, на улицы и площади Киева выходили очень разные люди. Всех, однако, объединяло одно – стремление к свободе. К свободе выбрать перспективный европейский путь развития, а не дорогу в кремлевский тупик. К свободе волеизъявления, которой нас хотел лишить Янукович, мечтавший о статусе самодержца, как у Путина и Лукашенко. К свободе слова и свободе собраний, которые лихорадочно пыталась ограничить тогдашняя Верховная Рада.

Кстати, помните ли вы, что печально знаменитые "законы про диктатуру" в 2014 году были приняты именно 16 января? Надо же, какое досадное совпадение.

О языковой проблеме кроме маргинальной группы национал-радикалов в то время никто не вспоминал. Украинский Запад демонстрировал всяческую лояльность к русскоязычным гражданам Востока и Юга, прекрасно понимая, что без их поддержки противостоять российской агрессии будет невозможно.

Тему языка на свет божий новая власть вытащила из рукава только несколько лет спустя, когда стало ясно, что никаких других реформ она проводить не собирается. Из-за аннексии Крыма и войны в Донбассе эта тема нашла благодарный отклик у любителей черно-белой картины мира и простых политических решений.

Аргументы ненавистников русского языка настолько дикие, что их как-то даже неловко в тысячный раз опровергать. Вы говорите, русский – язык врага? Но тогда вы записываете во враги половину населения Украины. Вы утверждаете, что Путин нападет, потому что защищает русскоязычных? Но для оправдания вторжения в Грузию и Сирию ему никакие русскоязычные не понадобились.

Вы заявляете, что у нас тут Украина, значит все должно быть по-украински? Значит, вы ничем не отличаетесь от нацистов с их девизом "Германия для немцев". Вы полагаете, что каждая страна имеет право защищать свой язык? Я с вами полностью согласен, только дело в том, что в законе № 2704-VIII прописаны десятки положений, немыслимых ни в одной цивилизованной стране, и косвенный запрет свободно издавать журналы и газеты на языках меньшинств – как раз одна из таких дискриминационных норм.

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Вы убеждены, что украинизация равнозначна консолидации? Но какая может быть консолидация, если лишить миллионы людей права использовать родной язык в публичном пространстве?

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Самое нелепое – отождествлять язык индивидуума с его политическими взглядами. Считать всякого русскоязычного пособником Путина – все равно, что называть любого украиноязычного бандеровцем. Понятно, что дураки с обеих сторон приблизительно одинаковы, но от этого не легче.

К сожалению, самые громкие голоса сейчас принадлежат именно дуракам. А еще тем, кто от варварского решения языковой проблемы имеет свою политическую или экономическую корысть.

Вернемся к началу. 16 января вступили в силу очередные нормы закона № 2704-VIII. Теперь издавать журнал или газету на русском, не напечатав тираж на украинском, нельзя. Поскольку выпускать две языковых версии крайне нерентабельно, большинство печатных СМИ перешли на государственный и отказались от русского.

О том, насколько упадут продажи этих изданий и как долго они продержатся на плаву, мы узнаем уже в недалеком будущем. Также потом станет ясно, каким образом скажется отрезание еще одного куска языка на умонастроениях и общественно-политических предпочтениях граждан. Очень уж тревожное нынче время, случиться может все что угодно.

Пока что национал-радикалы празднуют очередную победу над проклятым "языком врага".

Дай бог, чтобы она не оказалась пирровой. Не для них, а для всей страны.