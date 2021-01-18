Вы удивитесь, но это работает! Почему не стоит бояться признавать свои ошибки

Ничего так не будоражит и не вызывает желание обсудить это, как чужие ошибки. Ведь,, это типичнейшая "Зрада", которая так прекрасно заходит в соцсетях.

Можно ли закрывать глаза на ошибки и идти дальше, сцепив зубы?

Если это действительно ошибка, и для вас и для вашей компании имеет значение мнение окружающих или мнение ваших клиентов, то, я уверен, что нет.

Как бы это не было сложно, ошибки надо признавать, и признавать публично.

Вот, почему это стоит делать, и почему это однозначно работает в плюс:

Вы не будете выглядеть глупо, а, ровно наоборот. Если вы можете признать ошибку – это признак ума и адекватности.

Признание ошибки – это честно, а честность располагает к себе и клиенты вам доверяют больше.

Признание ошибки – это про то, что за брендом стоят люди, а не маркетинговые шаблоны или штампы. Никто не любит бездушные логотипы. Любят конкретных людей и они, во многом, формируют отношение к брендам. А людям свойственно ошибаться. Поэтому, если ошиблись – признавайте ошибку и извиняйтесь – это по-людски.

Мы несколько раз публично признавали свои ошибки и извинялись. И за акцию, когда давали кешбэк на оплату штрафа за нарушение ПДД, и за ошибку с подведением итогов в первом сезоне раздела "Награды" и за то, что поменяли правила начисления кешбэков вначале проекта.

И, вообще, мы достаточно регулярно факапим, и очень грустим по этому поводу, так как эмоционально признание ошибок дается нелегко.

И, вот еще, у победы много лиц, а поражение всегда сирота, потому победы всегда общие, а поражение — всегда первого лица. Извиняйтесь от себя лично, не прикрывайтесь безликим "мы сожалеем" и "мы допустили ошибку".

Перечисленные правила не распространяется на политиков – они никогда не ошибаются, как утверждают их спичрайтеры и PR-службы – ошибки они называют сложными и непопулярными решениями, а особо "опытные политики", как правило, вообще выдают свои ошибки за победы.

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Публикуется с согласия автора.